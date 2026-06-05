Rutube 2 мыңнан астам сервері бар жеке деректер орталығын салады
Rutube командасы 2026 жылдың соңында Ленинград облысында өз деректерді өңдеу орталығын (ДӨО) салуды бастайды. Жобаны іске қосу 2028 жылға жоспарланған. Бұл туралы «Газпром-Медиа Холдинг» цифрлық активтерінің басшысы Сергей Косинский хабарлады. Жаңа нысанның жобалық қуаты кемінде 3 МВт құрайды және оның базасында екі мыңнан астам сервер орналастырылады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Компания өкілдерінің айтуынша, салқындату жүйесі үшін чиллерлер мен еркін салқындату (freecooling) технологияларына негізделген заманауи шешімдер қолданылады. Бұл энергия тиімділігін арттырумен қатар, көміртегі ізін азайтуға мүмкіндік береді. Күтілетін энергия пайдалану тиімділігі коэффициенті (PUE) 1,3-тен аспайды, бұл жоғары халықаралық стандарттарға толық сәйкес келеді.
Сергей Косинскийдің сөзінше, жаңа орталықтың негізгі міндеті күнделікті аудиториясы 20 миллион адамнан асатын бейнеқызметтің тұрақты және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. Сондай-ақ, бұл инфрақұрылым бейнелерді сақтау көлемін ұлғайтуға және жасанды интеллект пен машиналық оқыту саласындағы жобаларды дамытуға қызмет етеді.
Қазіргі уақытта Rutube инфрақұрылымы 7000-нан астам серверді және Ресей мен шетелдің 40 қаласында орналасқан 380 контент жеткізу желісінің (CDN) түйіндерін қамтиды. Жаңа деректер орталығы платформаның техникалық мүмкіндіктерін одан әрі нығайтады деп күтілуде.
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