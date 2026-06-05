Boat компаниясы 9 доллардан басталатын Slazer триммерлер желісін таныстырды

·35·Технология
Boat компаниясы 9 доллардан басталатын Slazer триммерлер желісін таныстырды

Boat компаниясы өзіндегі жаңа Slazer триммерлер желісін таныстырды. Бұл серия Slazer S100, Slazer K100+ және Slazer K100 Pro сияқты үш модельді қамтиды. Әр құрылғы заманауи функциялар мен қолжетімді бағаның үйлесімімен ерекшеленеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Slazer S100 моделі бір толық зарядтау арқылы 300 минутқа дейін жұмыс істеуге мүмкіндік береді және жылдам зарядтау технологиясын қолдайды. Компания деректеріне сәйкес, бес минуттық зарядтау бір толық сақал алу процесі үшін жеткілікті. Тот баспайтын болаттан жасалған пышақтар, жуылатын саптамалар және USB-C порты осы модельдің негізгі ерекшеліктері болып табылады.

Slazer K100+ моделі «6-сы 1-де» түріндегі әмбебап жинақ болып табылады. Онда сақал, шаш, мұрын және дене күтіміне арналған ауыстырмалы саптамалар бар. Құрылғы керамикалық пышақтармен, сапалы алюминий корпуспен және IPX6 стандарты бойынша судан қорғау жүйесімен жабдықталған. Сондай-ақ, онда магнитті бекіту жүйесі мен қуат индикаторы бар.

Серияның ең жоғары моделі Slazer K100 Pro болып табылады, ол «15-і 1-де» көп функциялы жинақ болып саналады. Ол да керамикалық пышақтар, алюминий корпус және IPX6 суға төзімділік қасиеттерін сақтап қалған. Бағаларға келсек, Slazer S100 моделі 9 доллар, Slazer K100+ нұсқасы 19 доллар, ал ең жетілдірілген Slazer K100 Pro 35 доллар бағасында бағаланды.

BoatSlazerТриммерТехнологияГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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