Өзбекстанда алғашқы АЭС құрылысы басталды: Росатом жобаға старт берді
Жизақ облысында Өзбекстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысының басталуына арналған салтанатты рәсім өтті. Ресей және Өзбекстан президенттері Владимир Путин мен Шавкат Мирзиёев бейнекөпір арқылы жобаға рәміздік старт берді. Іс-шараның негізгі бөлігі ретінде болашақ бірінші энергоблоктың іргетасына "алғашқы бетон" құйылды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Росатом мемлекеттік корпорациясы өкілдерінің айтуынша, бұл қадам объектіге МАГАТЭ стандарттарына сәйкес ресми түрде "салынып жатқан атом электр станциясы" мәртебесін береді. Росатом бас директорының атом энергетикасы жөніндегі бірінші орынбасары Андрей Петровтың сөздеріне қарағанда, станция іске қосылған соң, елдің электр энергиясын тұтынудың 14%-ға дейінгі бөлігін жабу күтілуде.
Бұл жоба Росатом үшін ерекше тәжірибе болып табылады. Өзбекстандағы АЭС әлемдегі шағын қуатты атом электр станциясын (ШҚАЭС) салу бойынша қол қойылған алғашқы экспорттық шарт негізінде бой көтеруде. Жоба құрамына ВВЭР-1000 реакторларына негізделген екі ірі қуатты энергоблок және әрқайсысы 55 МВт қуатқа ие РИТМ-200Н реакторлары бар екі энергоблок кіреді.
Жоспарға сәйкес, атом электр станциясы толық қуатпен жұмыс істей бастаған соң, жылына 17,2 млрд кВт·сағ электр энергиясын өндіреді. Бұл аймақтағы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде және экономикалық өсуді жеделдетуде маңызды фактор болады.
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