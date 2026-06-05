Өзбекстанда алғашқы АЭС құрылысы басталды: Росатом жобаға старт берді

·49·Технология
Өзбекстанда алғашқы АЭС құрылысы басталды: Росатом жобаға старт берді

Жизақ облысында Өзбекстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысының басталуына арналған салтанатты рәсім өтті. Ресей және Өзбекстан президенттері Владимир Путин мен Шавкат Мирзиёев бейнекөпір арқылы жобаға рәміздік старт берді. Іс-шараның негізгі бөлігі ретінде болашақ бірінші энергоблоктың іргетасына "алғашқы бетон" құйылды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Росатом мемлекеттік корпорациясы өкілдерінің айтуынша, бұл қадам объектіге МАГАТЭ стандарттарына сәйкес ресми түрде "салынып жатқан атом электр станциясы" мәртебесін береді. Росатом бас директорының атом энергетикасы жөніндегі бірінші орынбасары Андрей Петровтың сөздеріне қарағанда, станция іске қосылған соң, елдің электр энергиясын тұтынудың 14%-ға дейінгі бөлігін жабу күтілуде.

Бұл жоба Росатом үшін ерекше тәжірибе болып табылады. Өзбекстандағы АЭС әлемдегі шағын қуатты атом электр станциясын (ШҚАЭС) салу бойынша қол қойылған алғашқы экспорттық шарт негізінде бой көтеруде. Жоба құрамына ВВЭР-1000 реакторларына негізделген екі ірі қуатты энергоблок және әрқайсысы 55 МВт қуатқа ие РИТМ-200Н реакторлары бар екі энергоблок кіреді.

Жоспарға сәйкес, атом электр станциясы толық қуатпен жұмыс істей бастаған соң, жылына 17,2 млрд кВт·сағ электр энергиясын өндіреді. Бұл аймақтағы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде және экономикалық өсуді жеделдетуде маңызды фактор болады.

АЭСРосатомЭнергетикаӨзбекстанТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ең қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіЕң қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіКеше, 17:26Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыWildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыКеше, 17:21Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіSupabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіКеше, 16:52Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіSteam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіКеше, 16:27Google және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеGoogle және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеКеше, 16:25iPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыiPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыКеше, 15:52
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус