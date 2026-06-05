Max мессенджерінде тіркелгендер саны 125 миллионнан асты
Ресейдің Max мессенджерінде хат алмасу көлемі қарқынды өсуде. Платформаның бас директоры Фарит Хуснояровтың сөзінше, пайдаланушылар күн сайын дерлік 2 миллиард хабарлама алмасады. Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумында сөз сөйлеген Хуснояров: «Белсенділік өте жоғары қарқынмен өсуде, яғни күніне шамамен 2 миллиард хабарлама жіберілуде», — деп атап өтті. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Сондай-ақ, компания басшысы аудитория бойынша статистикалық деректерді келтірді. Қазіргі уақытта платформаны күн сайын 87 миллион адам пайдаланады, ал тіркелген жалпы аккаунттар саны 125 миллионға жетті. Мұндай ауқымды өсу жағдайында пайдаланушылардың қажеттіліктеріне назар аудару негізгі міндетке айналып отыр.
«Мұндай үлкен аудитория болған кезде, оларды мұқият тыңдау жеткілікті. Біздің негізгі мақсатымыз — пайдаланушыларға қамқорлық жасау және олар үшін қолайлылық туғызу», — деді Хуснояров өз сөзінде. Бұл тәсіл платформаның болашақтағы даму стратегиясын айқындайды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Max арналарында тікелей эфир функциясы іске қосылған болатын. Одан бұрын Apple компаниясы ешқандай түсініктеме бермей Max қосымшасын App Store дүкенінен алып тастаған еді.
…