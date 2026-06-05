Жасанды интеллект шығындары бақылаудан шығуда: Компаниялар дағдарыс алдында

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Жасанды интеллект шығындары бақылаудан шығуда: Компаниялар дағдарыс алдында

Технология әлемінде жасанды интеллект (AI) шығындарының күтпегендей өсуіне байланысты ірі компаниялар өз бюджеттерін қайта қарауға мәжбүр болуда. Мысалы, Uber компаниясы 2026 жылға дейін жоспарланған AI-кодтау бюджетін биылғы сәуір айына дейін толығымен жұмсап үлгерді. Microsoft өз әзірлеушілеріне берілген Claude Code лицензияларын бірнеше айдан кейін жоққа шығарды. Токендер бағасы төмендегенімен, автономды агенттердің жаппай енгізілуі тұтыну көлемін күрт арттырды. Бұл туралы Techcrunch.com хабар лайды.

Компаниялар 2025 жылдың басында шексіз жазылымдарға сүйеніп жұмыс бастағанымен, қазір қаражаттың қайда кетіп жатқанын түсінуге және шығындарды тежеуге тырысуда. OpenAI корпоративтік бөлімінің басшысы Александр Эмбрикосдың айтуынша, клиенттермен әңгіме тақырыбы модельдің мүмкіндіктерінен оның тиімділігіне және токендерді бақылауға ауысты. Қазіргі уақытта нарыққа қатысушылар AI шығындарын бақылау үшін жаңа құралдар мен стандарттарды әзірлеуге кірісті.

Linux Foundation жариялаған Tokenomics Foundation жобасы дәл осы мәселені шешуге бағытталған. FinOps Foundation атқарушы директоры Дж. Р. Сторменттің айтуынша, көптеген компаниялар сәуір айына дейін жылдық бюджеттен үш есе көп қаражат жұмсап үлгерген. Бұл жағдай технология саласында шынайы экзистенциалды дағдарыс тудырды және «жылдамырақ әрекет ету» ұранының орнын «қауіпсіздік кедергілері мен бақылау» басты.

Anthropic компаниясының Claude Opus 4.5, OpenAI-дың GPT-5.1 және Google-дың Gemini 3 Pro сияқты жаңа буын модельдері агенттік функцияларды жақсартқанымен, бұл тұтынудың еселенген өсуіне әкелді. Кейбір деректерге сәйкес, бір компания қызметкерлер үшін лимит орнатуды ұмытып кеткендіктен, Claude үшін 500 миллион доллар төлеуге мәжбүр болған. Priceline өкілдері бұл жағдайды ерекше «тәуелділікке» теңейді.

Faros AI және Jellyfish сияқты платформалар жүргізген зерттеулер AI құралдарын көп қолданатын инженерлердің екі есе тиімдірек болуы мүмкін екенін, бірақ бұған жету үшін олар 10 есе көп токен жұмсайтынын көрсетеді. Сонымен қатар, кодтағы қателер мен қайта жазулар саны да артып келеді, бұл жасанды интеллекттің экономикалық тиімділігіне күмән келтіреді.

AIOpenAIMicrosoftGoogleТехнология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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