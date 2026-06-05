NASA ғарышкерлері ХҒС-дағы ақау салдарынан SpaceX кемесіне баспана тапты
NASA Халықаралық ғарыш станциясындағы (ХҒС) бес ғарышкерге Ресей сегментіндегі қызметтік модульде пайда болған жаңа ауа ағып кетуіне байланысты SpaceX Crew Dragon кемесінен баспана табуға бұйрық берді. NASA өкілі Бетани Стивенс X әлеуметтік желісінде Роскосмос агенттігі модульде жаңа жарықтарды анықтап, ауқымды жөндеу жұмыстарын бастағанын хабарлады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар таратады.
Сақтық шарасы ретінде NASA SpaceX Crew-12 миссиясының төрт мүшесіне және ғарышкер Крис Уильямсқа жөндеу жұмыстары аяқталғанша Dragon кемесінде жоғары қауіпсіздік режимінде болуды тапсырды. Мамандар мәселені толық жою үшін халықаралық қауымдастық пен ресейлік әріптестермен бірлесіп жұмыс істеп жатыр.
Ресей қызметтік модуліндегі ауа ағып кету мәселесі ұзақ уақыттан бері жалғасып келеді. Стивенстің айтуынша, бұл жарықтар NASA тарапынан тұрақты түрде мұқият бақыланатын маңызды алаңдаушылық көзі болып қала береді. Қазіргі уақытта ғарышкерлердің Crew Dragon капсуласында қанша уақыт болатыны белгісіз.
Қазіргі уақытта ХҒС бортында барлығы 10 адам тұрады. Олардың төртеуі ақпан айында SpaceX Crew-12 миссиясы аясында, қалғандары өткен жылдың қараша айында Ресейдің «Союз» кемесімен келген. Бұл төтенше жағдай станцияның болашағы күмән тудырып тұрған кезде орын алды.
NASA басшылығы, әсіресе Джаред Айзекманның басшылығымен, ескіріп бара жатқан ғарыш станциясын онжылдықтың соңына қарай коммерциялық мақсатта жасалған жаңа модульдермен алмастыруды жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта NASA мен SpaceX жағдай бойынша қосымша ресми түсініктеме берген жоқ.
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