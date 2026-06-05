NSA кибероперациялар үшін Anthropic компаниясының Mythos моделін пайдаланады

·69·Технология
NSA кибероперациялар үшін Anthropic компаниясының Mythos моделін пайдаланады

Anthropic компаниясы АҚШ Ұлттық қауіпсіздік агенттігіне (NSA) өздің киберқауіпсіздік саласындағы ең озық жасанды интеллект моделі — Mythos-ты пайдалануға көмектесу үшін бір топ инженерлерді жіберді. Financial Times басылымы анонимді дереккөздерге сілтеме жасай отырып, шамамен бес маман барлау қызметіне осы модельді арнайы қолданбаларға бейімдеуге көмектесіп жатқанын хабарлады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Қазіргі уақытта инженерлердің немесе Mythos моделінің тікелей хакерлік операцияларда қолданылып жатқаны туралы нақты мәліметтер жоқ. NSA негізінен су асты кабельдері, корпоративтік серіктестік және басқа құпия арналар арқылы барлау деректерін жинаумен, сондай-ақ шетелдік қарсыластарға қарсы шабуылдаушы кибероперациялар жүргізумен айналысады.

Қызығы, сәуір айында Axios басылымы NSA Anthropic технологияларын пайдалануға федералды тыйым салынғанына қарамастан, Mythos моделін қолданып жатқанын жазған еді. АҚШ Қорғаныс министрлігі Anthropic компаниясын өз модельдерін жаппай ішкі бақылау және автономды қару жасауда пайдалануға рұқсат бермегені үшін "жеткізу тізбегінің қаупі" деп жариялаған болатын.

Anthropic компаниясының айтуынша, Mythos моделі киберқауіпсіздік саласында соншалықты қуатты, оның мүмкіндіктері қауіпсіздік жүйелеріндегі осалдықтарды табу және хакерлік шабуылдар жасау үшін теріс пайдаланылуы мүмкін. Сондықтан компания осы модельге кіруді шектеген еді. Қазіргі уақытта көптеген үкіметтер осы технологияға ие болуға ұмтылуда.

NSA өкілдері бұл хабарламаларды растаудан немесе жоққа шығарудан бас тартты. Anthropic компаниясы да әзірге ресми түсініктеме берген жоқ. Бұл ынтымақтастық жасанды интеллекттің ұлттық қауіпсіздік пен киберсоғыстардағы рөлі туралы дауларды одан әрі күшейтетіні күтілуде.

AnthropicNSAMythosЖасанды ИнтеллектКиберқауіпсіздік
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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