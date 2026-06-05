Ресей авиациясындағы жаңалық: ПД-8 қозғалтқышы сертификат алды

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Ресей авиациясындағы жаңалық: ПД-8 қозғалтқышы сертификат алды

Ресей авиациялық өнеркәсібі үшін маңызды оқиға орын алды: импортты алмастыратын "Superjet" ұшақтарына арналған жаңа ПД-8 қозғалтқышы және Ил-114-300 жолаушы лайнері ресми типтік сертификаттарға ие болды. Бұл қуат қондырғысының барлық сертификаттау сынақтарынан сәтті өткенін және ұшуға жарамдылық нормаларына толық сәйкес келетінін білдіреді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

ПД-8 қозғалтқышы — ұшу режимінде 8 тонна тарту күшіне ие толығымен отандық әзірлеме. Бұл қозғалтқыш жақын қашықтықта ұшатын "Superjet" ұшақтары үшін арнайы жобаланған және болашақта Бе-200 ұшақтарын қоса алғанда, басқа әуе кемелерінде қолданылуы мүмкін. Сынақ процесінде арнайы стендтер, ұшатын зертханалар және тәжірибелік ұшақтар пайдаланылды.

Тәжірибелік үлгілердің жалпы жұмыс уақыты 6500 сағаттан асты. "Ростех" корпорациясы өкілдерінің айтуынша, бұл сертификаттың алынуы толығымен отандық құрамдас бөліктерден жиналған SJ-100 ұшағын сертификаттау процесін айтарлықтай жақындатады. Алғашқы сериялық ПД-8 қозғалтқыштарын 2026 жылдың соңына дейін жеткізу жоспарлануда.

Сонымен қатар, өндірушілер ПД-8 негізінде әртүрлі тарту күші бар қозғалтқыштар отбасын құруды көздеп отыр. Болашақта ауыр көлік тікұшағы Ми-26 үшін осы қозғалтқыштың арнайы ПД-8В нұсқасын әзірлеу де жоққа шығарылмайды.

АвиацияТехнологияПД-8SuperjetРесей
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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