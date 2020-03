Ўзбек шоу-бизнеси юлдузлари Instagram’да #SafeHands челленжини бошлаб юборди (видео)

View this post on Instagram

самарали усули сифатида қўлни яхшилаб совунлаб ювиш кераклигини таъкидламоқда. Бутун дунёда бу челленджга айланиб кетди. Мен ҳам ушбу челленджга қўшилдим, Сизни ҳам таклиф этаман! #vahimasizkarantin #карантинбезпаники