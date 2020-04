Хонанда Имрон Иброҳим Татлисаснинг қизи Диланни дуэт айтишга қандай кўндирди? (видео)

View this post on Instagram

Aziz muhlislarim talab va iltimoslarizga binoan Ibrohim Tatlisesni qizi Dilan Tatlises bilan kuylagan duetimizni e’tiboringizga havola etamiz! Va nega Ibrohim Tatlises bilan emas qizi bilan duet kuylaganimizni kechro ma’lum qilamiz! #imron #tatlises #yolgizqoying #yomonqiz #toyboladi #yomonqiz2