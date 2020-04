2019 йилнинг энг сердаромад фильмлари маълум қилинди

АҚШнинг Deadline нашри 2019 йилнинг энг сердаромад фильмлари рўйхатини тузди.Рўйхатда қолган фильмлардан анча фарқ билан “Қасоскорлар: Финал” (Avengers: Endgame) фильми етакчилик қилмоқда. Фильм ўз ижодкорларига 890 млн доллар соф даромад келтирган.Рейтингни тузишда ишлаб чиқариш харажатлари, актёрлар гонорарлари, реклама харажатлари ва бошқа омиллар ҳисобга олинган 2-ўринни “Музюрак” (Frozen 2) фильмининг сиквели 600 млн долларлик даромад билан эгаллаган.Етакчи учликдан “Қирол шер” (The Lion King) мультфильмининг римейки ҳам ўрин олган. Disney киностудияси блокбастери 580 млн доллар соф фойда келтирган.Кейинги ўринларни “Жокер” (Joker), “Капитан Марвел” (Captain Marvel), “Ўйинчоқлар тарихи 4” (Toy Story 4), “Оловиддин” (Aladdin), “Ўргимчак-одам: Уйдан олисда” (Spider-Man: Far From Home), “Юлдузли жанглар: Скайуокер” (Star Wars: The Rise of Skywalker) , “Жуманжи: Кейинги босқич” (Jumanji: The Next Level), “У 2” (It Chapter Two) ва “Аждарҳони қўлга ўргатиш 3” (How to Train Your Dragon: The Hidden World) фильмлари эгаллаган.