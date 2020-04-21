09:06 / 18.05.2020
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Маданият

Машҳурлар карантинда (фото)

Машҳурлар карантинда (фото)

Ўзбек санъаткорлари карантин вақтида мухлисларини зериктирмасликка ҳаракат қилмоқда. 17 май куни ҳам улар ўзларининг Instagram’даги саҳифаларига турли хил қизиқ видео ва фотопостлар жойлади.

Актриса Асал Шодиева мухлисларига шу тарзда кўриниш берди.
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💋💋💋

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Муниса Ризаева дам олиш кунини дўстлари, хусусан мана бу жажжи ҳамроҳи билан 16 майдан ўз фаолиятини қайта бошлаган Тошкент ҳайвонот боғида ўтказди. У ҳайвонот боғидан репортажлар тайёрлаб, stories’га жойлади. Хонанда йўлбарс йилида туғилгани учун ушбу жониворни яхши кўришини ҳам айтиб ўтди.

Фото: Instagram / @munisarizayeva
Шунингдек, хонанда мухлисларига ҳаётда асқатадиган тавсияларни ёзиб қолдирди.
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13 ВАЖНЫХ НАПОМИНАНИЙ: 1. прошлое осталось в прошлом, сфокусируйся на будущем. 2. чужое мнение не определяет реальность. 3. у каждого свой путь. 4. время исцеляет. 5. осуждение со стороны других может быть признанием твоего характера. 6. излишнее осмысление реальности может привести к грусти. 7. счастье - это работа внутри себя. 8. мыслите позитивно. 9. улыбки заразительны. 10. дарите добро, оно бесплатно. 11. вы потерпите неудачу только в том случае, если не будете стараться. 12. в твоей жизни происходит то, что тебя окружает. 13. чем быстрее ты решишь действовать, тем быстрее закончится твоя печаль!

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«Браво»нинг яна бир аъзоси Шаҳло эса қўйлар билан тушган суратини саҳифасига жойлаштирди.
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Qoʻy ham #profil da tushadi😆 Hattoki😆

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Отажоновлар сулоласи вакиллари Улуғбек Отажонов хонадонида жам бўлиб, марҳум санъаткор Ортиқ Отажонов ва унинг рафиқасини хотирлади.

«Сетора» гуруҳи хонандаси Комила Хўжаева янги образда кўриниш берди.
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