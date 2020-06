Актриса Гулчеҳра Эшонқулова турк фильмларида суратга тушиш орзуси ва оиласи учун карьерасидан воз кечгани ҳақида гапирди

View this post on Instagram

Правильный человек придет в твою жизнь, когда ты будешь меньше всего его ожидать. Он придет тогда, когда ты даже не будешь активно его искать. Он придет в твою жизнь, когда ты поймешь, что тебе даже не нужно, чтобы он приходил. Ты поймешь, что тебе не обязательно нужно быть с кем-то, чтобы чего-то стоить в этом мире. Ты поймешь, что ты и сама можешь многое дать и сделать в этой жизни. Правильный человек придет в твою жизнь, когда ты отпустишь весь эмоциональный груз, который несла с собой по жизни. Спасибо что Ты у нас есть 🙏🏻♥️#худогашукур#SharofSharapov#ШарофШарапов