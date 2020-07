Шоу-бизнес вакилларининг инстаграм саҳифаларидаги янгиликлар (фото)

View this post on Instagram

Ҳаётингиз ўз қўлингизда Қоидаларга риоя қилиш маданияти Дунёни ларзага солаётган коронавирус пандемияси юртимиз аҳолисининг ҳам тинчини ўғирлади.Буни энди “кўпга келган тўй” дея лоқайд бўлишга асло ҳаққимиз йўқ! Сўнгги кунларда КАРАНТИН қоидаларининг кучайтирилишига сабаб бу офатга чалинаётганлар сони тобора ортиб бораётгани, ўлим ҳолатлари ҳам тез-тез юз бераётгани туфайлидир. Деярли ҳар бир ташкилот, корхона, муассаса ходимлари, ҳатто ҳеч қаерда ишламайдиган аҳоли орасида ҳам кенг тарқалаётган бедаво дарднинг чораси фақат ўзни яккалаш, яъни одамлар билан яқин муомалада бўлмаслик, ҳатто оила аъзолари билан эҳтиёткорлик билан мулоқотда бўлиш эканлиги қайта-қайта уқдирилмоқда. Кўчага заруратсиз чиқмаслик, белгиланган оралиқ масофани сақлаш, қўл бериб сўрашмаслик, ниқоб, қўлқопсиз юрмаслик, дизенфекциялаш воситаларидан доимий фойдаланиш каби кўникмалар 3-4ой ўтган бўлса ҳам, наҳотки ҳаётий қоидаларга айланиши қийин бўляпти?! Воқеликка онгли ёндошиш, жуда бўлмаса ўзини эҳтиётлаш орқали бошқалар ҳаётини хатарга қўймаслик учун ҳам одамда ички маданиятнинг нечоғлик зарурлиги ҳозирги куннинг энг долзарб масаласига айланди. Ахир биргина эҳтиётсиз ҳаракат туфайли бир йўла қанча-қанча одамлар бу балога йўлиқмоқда. Давлатимиз раҳбарияти томонидан кўрилаётган кескин чораларга қарамай аҳвол яхши томонга ўзгармаяпти, вирусни юқтириб олганлар кундан –кунга кўпайиб боряпти. Бунинг асосий сабабчиси ЎЗИМИЗ, лоқайдлигимиз, қўпол қилиб айтганда маданиятсизликдир. Тегишли тизим раҳбари сифатида буни тан олиш қийин,аммо бу бор гап. Ваҳоланки, ҳар қандай вазиятда ўзни тийиш, айниқса умуминсоний қоидаларга қатъий амал қилиш маданияти бизга бегона эмас. Ҳар қандай қийинчиликка сабр, мушкулотларга қарши матонат билан биргаликда курашиш хислати қонимизда бор. Шуни унутмайлик! Муҳими, бу офатни биз биргаликда енгамиз! Шу ўринда барча давлат ва жамоат ташкилотлари, жумладан Маданият вазирлиги тизими ходимларининг фаолияти қатъий карантин қоидаларига амал қилинган ҳолда давом эттирилиши ва бу жараёнда ниҳоятда хушёрлик ва эҳтиёткорлик зарурлигини таъкидламоқчиман.