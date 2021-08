Билли Айлиш ўзининг концерт-фильми трейлерини эълон қилди

Америкалик қўшиқчи Биллий Айлиш YouTube’даги канали орқали Happier Than Ever: A Love Latter to Los Angeles номли концерт-фильмининг биринчи трейлерини эълон қилди . Унда Билли янги альбомидаги барча қўшиқларни ижро этган.Трейлерда концертдан парча, шунингдек, қўшиқчининг ўзи тасвирланган анимацион қаҳрамон намойиш этилган. Уларни «Оскар» мукофоти совриндори Патрик Осборн яратган.Суратга олиш ишларида Биллидан ташқари унинг укаси ва продюсери Финнеас О’Коннелл, Лос-Анжелес филармония оркестри ва болалар хори қатнашган. Фильм режиссёри Роберт Родригес.», — дейди Айлиш трейлерда.Қўшиқчининг фильми премьераси Disney+ да 3 сентябрда бўлиб ўтади. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг