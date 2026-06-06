Girişim kurucuları, venture yatırımcılarıyla ilgili korkunç hikayeleri paylaştı

·37·Teknoloji
Girişim kurucuları, venture yatırımcılarıyla ilgili korkunç hikayeleri paylaştı

Teknoloji girişimlerinin kurucuları için venture sermayedarlardan (VC) yatırım istemek özel bir sınavdır. Ancak bu süreç genellikle beklenmedik ve garip durumlarla sonuçlanır. Bu hafta X sosyal ağında Greg Isenberg tarafından başlatılan tartışma binlerce kullanıcının dikkatini çekti. Isenberg, en nüfuzlu venture şirketlerinden birindeki bir toplantıda ortaklardan birinin 30 dakika boyunca uyuyakaldığını, ancak kimse fark etmemiş gibi toplantının devam ettiğini anlattı. Techcrunch.com haber veriyor.

İlginç olan şu ki, uyuyakalmak her zaman reddedilmek anlamına gelmez. Zynga'nın kurucusu Mark Pincus ve First Round Capital ortağı Liz Wessel gibi girişimciler, toplantı sırasında uyuyakalan yatırımcılardan daha sonra yatırım teklifleri (term sheet) aldıklarını belirttiler. Wessel, o dönemde popüler "Midas" listesine giren bir yatırımcının teklifini reddettiğini ve bunun venture sermayedarı şaşırttığını vurguladı.

Tartışmalarda sadece uykuyla ilgili değil, mali etiğe aykırı durumlar da dile getirildi. Bazı kurucular, yatırımcıların son anda anlaşmadan vazgeçtiğini veya parayı transfer etmeden ortadan kaybolduğunu (ghosting) yazdı. En şaşırtıcısı, bazı yatırımcılar yatırım yapmamalarına rağmen daha sonra şirketten raporlar istemeye devam ettiler veya satışlardan elde edilen kârdan pay istediler.

Uber'in kurucularından Travis Kalanick de kararlılığıyla ilgili hikayesini paylaştı. Toplantıdan kaçmaya çalışan bir yatırımcının peşinden arabasına kadar gidip, pitch sunumunu aracın yolcu koltuğunda oturarak tamamladığını anlattı. Bu tür hikayeler, Silikon Vadisi'ndeki yatırım ortamının ne kadar karmaşık ve bazen absürt olduğunu gösteriyor.

StartupVentureYatırımSilikon VadisiX
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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