Estevao Chelsea'de Eden Hazard ve Arjen Robben seviyesine çıkabilir mi?

·110·Spor
Estevao Chelsea'de Eden Hazard ve Arjen Robben seviyesine çıkabilir mi?

Chelsea taraftarları Brezilyalı yetenekten büyük beklentiler içinde. Eski defans oyuncusu Gary Cahill, GOAL'a verdiği röportajda Estevao'nun neden Eden Hazard ve Arjen Robben gibi kanat büyücülerinin seviyesine yükselebileceğini açıkladı. Stamford Bridge'deki taraftarlar şimdiden bu genç yıldızın oyunundan keyif alıyor. Goal.com haberi veriyor.

Palmeiras formasıyla parlayan Estevao, Avrupa'nın birçok dev kulübünün dikkatini çekmişti. Sonunda Chelsea bu yarıştan galip ayrıldı ve transfer için toplamda 50 milyon sterlin harcadı. 2025 yazında Londra ekibine katılan Güney Amerikalı futbolcu hızla ilk 11'e uyum sağladı.

Chelsea 2025-26 sezonunda istikrar sorunları yaşasa da, bu durum Estevao için kendini gösterme fırsatı yarattı. Genç yetenek tüm kulvarlarda 36 maça çıkıp 8 gol atmaya başarı gösterdi. Ne yazık ki, dizindeki sakatlık sezonunu ve Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'na gitme hayallerini geçici olarak durdurdu.

Gary Cahill'in belirttiğine göre Estevao, taraftarları heyecanlandıran nadir futbolculardan biri. "Bu sezon stadyumda birkaç kez bulundum ve taraftarların onun oyunundan doymadığını gördüm. Topu ayağına aldığında herkes bir şeyler bekleyerek ayağa kalkıyor. Benim dönemimde Hazard, Pedro ve Willian böyleydi. Oyunun kaderini beklenmedik bir anda değiştirebilen eşsiz bir yetenek," dedi eski defans oyuncusu.

Estevao'nun yaşı göz önüne alındığında, daha da güçlenmesi bekleniyor. Sakatlıklar futbolun bir parçası olsa da, dönüşünün Chelsea için büyük bir güç olacağı şüphesiz. Londralılar, takımın gelecekteki hücum hattını bu Brezilyalı wunderkind etrafında kurmayı planlıyor.

ChelseaEstevaoİngiltere Premier LigiTransferBrezilya
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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