Google, SpaceX ile hesaplama gücü için 920 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

·61·Teknoloji
Google, SpaceX ile hesaplama gücü için 920 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

SpaceX, tarihi halka arz (IPO) sürecinin arifesinde Google ile büyük bir hesaplama gücü anlaşmasına vardı. Cuma günü yayınlanan resmi belgelere göre Google, Ekim 2026'dan Haziran 2029'a kadar SpaceX'e ayda 920 milyon dolar ödeyecek. Bu karşılığında arama devi, yaklaşık 110.000 adet NVIDIA GPU, CPU ve diğer ilgili bellek bileşenlerine erişim hakkı kazanacak. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu anlaşma, SpaceX'in Mayıs ayı sonunda Anthropic ile imzaladığı sözleşmeye benzer. Anthropic anlaşması kapsamında şirket, Tennessee'deki Colossus 1 veri merkezi kapasiteleri için ayda 1,25 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Google ile yapılan sözleşme ise Colossus 1 kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor, ancak SpaceX hangi veri merkezinin Google'ın kullanımına sunulacağını açıklamadı. Elon Musk daha önce Colossus 2 merkezinin xAI ihtiyaçları için ayrılacağına işaret etmişti.

Google yetkilileri, bu adımın yapay zeka ürünlerine yönelik beklenmedik yüksek taleple ilgili olduğunu vurguladı. "Google Cloud ve SpaceX uzun yıllardır ortak. Bu, Gemini Enterprise ajan platformumuza artan talebi karşılamak için bir köprü görevi gören kısa vadeli bir anlaşmadır," denildi şirket açıklamasında. Alphabet bu yıl sermaye harcamaları için 180 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı ve bu rakamın 2027'de daha da artması bekleniyor.

Sözleşmede fesih maddesi de bulunuyor: her iki taraf da 31 Aralık 2026 tarihinden sonra 90 günlük bildirimle anlaşmayı sonlandırabilir. Eğer SpaceX, taahhüt edilen GPU miktarını 30 Eylül 2026'ya kadar teslim edemezse, Google sözleşmeyi feshetme veya ödemeleri azaltma hakkına sahip. Bu haber, SpaceX hisselerinin Nasdaq borsasında işlem görmesinden bir hafta önce duyuruldu. Şirket, 1,75 trilyon dolarlık değerlemeyle 75 milyar dolar kaynak çekmeyi hedefliyor.

GoogleSpaceXNVIDIAYapay ZekaAlphabet
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiNVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiBugün, 08:53ABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorBugün, 08:52Sberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıSberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıBugün, 08:51Rusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorRusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorBugün, 08:21Elon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirElon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirBugün, 07:5710.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testte10.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testteBugün, 07:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde