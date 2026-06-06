Google, SpaceX ile hesaplama gücü için 920 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

SpaceX, tarihi halka arz (IPO) sürecinin arifesinde Google ile büyük bir hesaplama gücü anlaşmasına vardı. Cuma günü yayınlanan resmi belgelere göre Google, Ekim 2026'dan Haziran 2029'a kadar SpaceX'e ayda 920 milyon dolar ödeyecek. Bu karşılığında arama devi, yaklaşık 110.000 adet NVIDIA GPU, CPU ve diğer ilgili bellek bileşenlerine erişim hakkı kazanacak. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu anlaşma, SpaceX'in Mayıs ayı sonunda Anthropic ile imzaladığı sözleşmeye benzer. Anthropic anlaşması kapsamında şirket, Tennessee'deki Colossus 1 veri merkezi kapasiteleri için ayda 1,25 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Google ile yapılan sözleşme ise Colossus 1 kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor, ancak SpaceX hangi veri merkezinin Google'ın kullanımına sunulacağını açıklamadı. Elon Musk daha önce Colossus 2 merkezinin xAI ihtiyaçları için ayrılacağına işaret etmişti.

Google yetkilileri, bu adımın yapay zeka ürünlerine yönelik beklenmedik yüksek taleple ilgili olduğunu vurguladı. "Google Cloud ve SpaceX uzun yıllardır ortak. Bu, Gemini Enterprise ajan platformumuza artan talebi karşılamak için bir köprü görevi gören kısa vadeli bir anlaşmadır," denildi şirket açıklamasında. Alphabet bu yıl sermaye harcamaları için 180 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı ve bu rakamın 2027'de daha da artması bekleniyor.

Sözleşmede fesih maddesi de bulunuyor: her iki taraf da 31 Aralık 2026 tarihinden sonra 90 günlük bildirimle anlaşmayı sonlandırabilir. Eğer SpaceX, taahhüt edilen GPU miktarını 30 Eylül 2026'ya kadar teslim edemezse, Google sözleşmeyi feshetme veya ödemeleri azaltma hakkına sahip. Bu haber, SpaceX hisselerinin Nasdaq borsasında işlem görmesinden bir hafta önce duyuruldu. Şirket, 1,75 trilyon dolarlık değerlemeyle 75 milyar dolar kaynak çekmeyi hedefliyor.