NASA ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) işletmesinin sona ermesinden sonra geçiş çözümü olarak hizmet etmesi gereken devlet "temel modülü" oluşturma teklifini reddetti. Ajansın basın servisinin bildirdiğine göre, Mart ayında öne sürülen bu girişim resmen durduruldu. Daha önce NASA yönetimi, ticari yörünge istasyonları pazarının beklenenden yavaş geliştiğini belirterek devlete ait merkezi bir modül oluşturulmasını önermişti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu plan, özellikle kendi istasyonlarını geliştiren şirketler olmak üzere özel sektör temsilcileri tarafından şiddetle eleştirildi. Axiom Space'in CEO'su Jonathan Cirtain bu girişimi beklenmedik olarak nitelendirdi ve devlet bileşeni fikrinin şirket tarafından soğuk karşılandığını vurguladı. İş dünyası temsilcilerine göre pazar, yeni bir devlet altyapısı olmadan da bir veya birkaç ticari platformun varlığını sağlamaya capable.

Vast şirketinin başkanı Max Haot ve Starlab Space'in başkanı Marshall Smith gibi sektör liderleri, uzayda araştırma yapılmasına yönelik talebin arttığını vurguladılar. Sözlerine göre, sadece NASA değil, ISS programına katılmayan diğer egemen devletler de astronotlarını yörüngeye göndermeye hazır. Starlab Space'in verilerine göre, projeye yönelik ticari ilgi şu anki kapasitenin neredeyse %40 üzerinde.

Sonuç olarak NASA, iş dünyasının argümanlarına katıldı. Ajans sözcüsü Bethany Stevens, şirketlerin sürdürülebilir bir ticari pazarın varlığını kanıtlayan güvenilir veriler sunduğunu açıkladı. Bundan böyle NASA, gelecekteki yörünge istasyonlarında ana sahip olarak değil, diğer devletler ve özel müşterilerle birlikte sipariş verenlerden biri olarak yer alacak.