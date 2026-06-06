GM, elektrikli araçların geleceğini yeni pil teknolojisiyle bağlıyor

Detroit yakınlarındaki Warren Tech Center bölgesinde, General Motors'un 900 milyon dolarlık stratejik projesi olan yeni pil hücresi geliştirme merkezi faaliyete geçti. 500.000 metrekarelik bu tesis, GM'in elektrikli araç maliyetlerini neredeyse yüzde 10 oranında düşürmesini sağlayacak kilit rolü üstleniyor. Bazı otomotiv devleri elektrikli ulaşım planlarından geri adım atarken, GM bu merkez sayesinde daha ucuz pilleri planlanandan bir yıl önce piyasaya sürmeyi hedefliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirketin piller ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı, daha önce Tesla'da pil teknolojilerine liderlik eden Kurt Kelty, başarı garantisi olarak LMR (lityum-mangan zengin) adlı yeni kimyasal bileşimi gösteriyor. Ona göre, LMR teknolojisi şirketin ana ürün hattı haline gelecek. Bu, ABD pazarındaki durgunluk ve Çinli şirketlerle artan rekabet ortamında GM için önemli bir adımdır.

Şimdiye kadar GM ve tüm sektör, pahalı ancak güçlü NMC (nikel-mangan-kobalt) bileşimine güveniyordu. Ancak hammadde fiyatlarının artması ve Çin'in kritik mineraller üzerindeki kontrolü, elektrikli araç fiyatlarını beklenenden yüksek tuttu. Bundan böyle NMC sadece premium modellerde kalacak, kitle modelleri ise LMR bileşimine geçecek. Bu teknoloji, NMC gibi yüksek enerji yoğunluğuna sahip olsa da fiyat açısından Chevrolet Bolt gibi uygun fiyatlı modellerde kullanılan LFP pilleriyle rekabet edebilir.

Yeni LMR teknolojisi, Chevrolet Silverado EV gibi kamyonetlerde 400 milden fazla menzil sağlama yeteneğini korurken maliyetleri en az 6.000 dolar düşürüyor. Bu da orta segment elektrikli araçların fiyatlarını geleneksel içten yanmalı motorlu araçların fiyatlarına mümkün olduğunca yaklaştırmaya hizmet ediyor.