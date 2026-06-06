Acer GI0: Google Gemini ve 12 MP kameralı akıllı gözlük tanıtıldı

Computex 2026 fuarında Acer, yeni kablosuz yapay zeka gözlüğü Acer GI0'ı (GI100 modeli) tanıttı. Ray-Ban Meta tarzında tasarlanan cihaz, günlük kullanım için hafif çerçeve, entegre kamera, mikrofonlar ve Google Gemini tabanlı sesli asistan ile donatıldı. Ixbt.com haberi veriyor.

Acer GI0 tamamen kablosuzdur ve akıllı telefona Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden bağlanır. Cihazın tüm özelliklerini kullanmak için akıllı telefona Acer AspireSync uygulamasını yüklemek gerekir. Google Gemini bulut modeli, sesli kontrol, görüntülerin gerçek zamanlı analizi ve metinlerin hızlı çevirisi imkanı sunar.

Gözlüğe entegre 12 megapiksellik kamera, 4032×3024 piksel çözünürlükte fotoğraf çekme ve 1080p formatında (30 fps) video kaydetme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, konuşmaları ve toplantı tutanaklarını kaydetmek için özel bir ses kaydı özelliği bulunur. Çevredeki kişileri uyarmak için cihazda kayıt işlemini gösteren LED göstergesi yer alır.

Teknik olarak cihaz, 32 GB eMMC dahili depolama, üç mikrofon, her iki tarafta stereo hoparlörler, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 modülleri ile donatılmıştır. Cihaz, 217 mAh kapasiteli pilden güç alır ve ağırlığı sadece 46 gramdır.

Acer GI0 akıllı gözlüklerinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı ABD'de 300 dolar, Avrupa pazarında ise 400 euro olarak belirlendi.