ABD Milli Takımı: Chris Richards'ın Durumu ve Weston McKennie'nin Planları

·65·Spor
ABD Milli Takımı: Chris Richards'ın Durumu ve Weston McKennie'nin Planları

ABD erkek milli futbol takımı, Dünya Kupası öncesi hazırlıkların son aşamasına giriyor. Almanya'ya karşı oynanacak hazırlık maçı öncesi kampında bir dizi önemli gelişme ve beklenmedik karşılaşma yaşandı. Özellikle, defans oyuncusu Chris Richards'ın fiziksel durumu sorgulanırken, Weston McKennie Juventus'taki harika formunu milli takıma taşımaya hazır. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Takımın Chicago'daki antrenmanları yoğun duygularla geçti. Antrenmanlar Chicago Fire kulübünün tesislerinde düzenlendi ve burada takımın eski teknik direktörü Gregg Berhalter ile bir görüşme gerçekleşti. Mevcut teknik direktör Mauricio Pochettino ve futbolcular bu buluşmayı sıcak karşıladı. Özellikle Sebastian Berhalter için bu, babasıyla buluşma fırsatı oldu.

Weston McKennie basın toplantısında Gregg Berhalter ile olan yakın ilişkilerinden bahsetti. "O harika bir insan. Sahadaki ve özel hayatımdaki sorunlarla yanına gittim, hatta onun önünde ağladım. Zor ve harika anları birlikte geçirdik," dedi Juventus orta saha oyuncusu.

McKennie, yaklaşan Dünya Kupası öncesi eski teknik direktöründen tavsiye almayı umuyor. Sözlerine göre Berhalter her zaman yardıma hazır biri olarak kaldı. Milli takım üyeleri şu anda Almanya'ya karşı oynanacak maça odaklanmış durumda ve bu maç, turnuva öncesi ana test görevi görecek.

ABDWeston McKennieJuventusDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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