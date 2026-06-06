Robbie Fowler: Harry Kane Altın Top yarışının baş adaylarından biri

·95·Spor
Robbie Fowler: Harry Kane Altın Top yarışının baş adaylarından biri

İngiltere milli takımının eski forveti Robbie Fowler, Harry Kane hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Fowler'a göre, Bayern Münih forvetinin 2026 Altın Top ödülünü kazanması için Dünya Kupası'nı kazanması şart değil. Fowler'ın sözlerine göre, futbolcunun kulüp ve milli takım düzeyindeki inanılmaz performansı onu çoktan dünyanın en iyileri arasına soktu. Bu haberi Goal.com aktardı .

Harry Kane, geçen sezon Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 61 gol atmayı başardı. Ayrıca Münih ekibiyle Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İngiltere milli takımında ise gol sayısı 78'e ulaştı. Kane, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi 100 gol barajını aşan efsaneler kervanına katılmayı hedefliyor.

"Altın Top konuşulduğunda, Harry Kane mutlaka anılmalı. Almanya'ya taşındıktan sonra çoğu kişinin beklediğinden bile daha iyi bir performans sergiledi. Bence Dünya Kupası'ndaki zafer nihai kararı etkilemez, çünkü o zaten seviyesini kanıtladı," diye vurguladı Fowler.

Şu anda Harry Kane, İngiltere milli takımında 125 maça çıkarak rekorlarını tazelemeye devam ediyor. Önümüzdeki büyük turnuvalarda sadece takım kupaları için değil, kişisel başarılar ve özellikle bir sonraki "Altın Ayakkabı" için de başlıca aday gösteriliyor. İstikrarlı oyunu, onu Lamine Yamal ve Ousmane Dembele gibi yıldızlarla birlikte en güçlü adaylar arasına taşıyor.

Harry KaneBayernAltın TopİngiltereFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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