Startup Battlefield 200 için başvurular sona eriyor

Girişim kurucularının Startup Battlefield 200 yarışmasına katılmak için sadece üç günü kaldı. Başvurular resmi olarak 8 Haziran'da Pasifik Saati ile 23:59'da kapanacaktır. Bu yılın Ekim ayında San Francisco'daki Moscone West kompleksinde düzenlenecek TechCrunch Disrupt 2026 sahnesinde projenizi sergileme fırsatını kaçırmayın. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şimdiye kadar binlerce girişim adaylığını sundu. Eğer bir sektörü kökten değiştirme potansiyeline sahip bir şirket üzerinde çalışıyorsanız, harekete geçmek için tam zamanı. Startup Battlefield 200, henüz tanınmayan ancak büyük ambisyonlara sahip erken aşama girişimler için küresel çapta dikkat çekme platformudur.

Seçilen kurucular, Disrupt etkinliğinde yatırımcılar, prestijli medya ve küresel girişim ekosistemi temsilcileri önünde projelerini canlı olarak sunacaklar. Kazanan girişim, 100.000 dolar tutarında hibe finansmanı alacak. Ayrıca, her katılımcı şirket büyümeyi hızlandırma, müşteri çekme ve gelecekteki yatırım turları için yeni kapılar açma fırsatına sahip olacak.

Yıllar içinde Startup Battlefield mezunları toplam 32 milyar dolardan fazla yatırım çekti ve 250'den fazla başarılı çıkış (exit) gerçekleştirdi. Bu yarışmanın katılımcıları daha sonra Microsoft, Google, Salesforce, Uber ve Amazon gibi devler tarafından satın alındı. Ayrıca Dropbox, Discord, Mint, Fitbit ve Trello gibi ünlü şirketler de faaliyetlerine tam olarak bu platform üzerinden başladı.

Mevcut rekabetçi yatırım pazarında öne çıkmak her zamankinden daha önemli. TechCrunch, çalışan bir MVP sürümüne sahip ve alanında devrim yaratma kapasitesine sahip cesur girişimleri arıyor. Bu, yatırımcıların ve ortakların dikkatini çekmek için benzersiz bir fırsattır.