NASA Mars uçuşu için nükleer motor projesini hızlandırıyor

NASA ajansı, Mars'a uçuş için tasarlanmış nükleer elektrikli motor ünitesini sergileyen Space Reactor 1 Freedom (SR-1 Freedom) misyonu için basitleştirilmiş bir yönetim modeli geliştiriyor. Yaklaşık 2,5 yıl sonra fırlatılması planlanan bu misyon, tarihte ilk kez nükleer reaktör yardımıyla üretilen elektrik enerjisiyle iyonlu veya plazmalı motorları çalıştırmayı hedefliyor. Bu tür bir teknoloji, uzun mesafeli gezegenler arası uçuşlar için yüksek verimlilik sağlar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NASA yönetimi, projenin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla yönetim süreçlerini yeniden gözden geçiriyor. Ajans başkan yardımcısı vekili Lori Glaze, kuruluşun mevcut gerekliliklere uyarak karar alma süreçlerindeki gecikmeleri azaltmak ve idari engelleri kaldırmak için bunları uyarladığını belirtti. Bu yaklaşım, projenin belirlenen kısa sürede tamamlanmasını mümkün kılıyor.

Misyonun hızlı uygulanması, mevcut teknik altyapının kullanılmasıyla ilişkilidir. Platform olarak Ay istasyonu Gateway için geliştirilen Power and Propulsion Element (PPE) modülü seçildi. Ayrıca, nükleer kısım için ABD Enerji Bakanlığı (Department of Energy) tarafından geliştirilen araştırma reaktörü projelerinden yararlanılacak. Cihaz, reaktörü ana bölümden ayıran uzun bir kiriş ve ısıyı dışarı atan büyük radyatörlerle donatılacak.

SR-1 Freedom misyonu kapsamında Mars'a SkyFall aracı da gönderilecek. Bu sistem, gezegen atmosferine girerek Ingenuity tasarımına dayanan üç küçük helikopteri havalandıracak. NASA, yeni geliştirmelerin hacmini en aza indirmeyi ve Perseverance misyonunda test edilen teknolojilerden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyor.

Projenin maliyeti henüz resmi olarak açıklanmadı. SR-1 Freedom, 2027 mali yılı bütçe talebine dahil edilmemiş olsa da, finansmanın mevcut fonların, özellikle Gateway programı için ayrılan bütçenin bir kısmının yeniden dağıtılması yoluyla sağlanması planlanıyor.