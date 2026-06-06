NASA Mars uçuşu için nükleer motor projesini hızlandırıyor

·58·Teknoloji
NASA Mars uçuşu için nükleer motor projesini hızlandırıyor

NASA ajansı, Mars'a uçuş için tasarlanmış nükleer elektrikli motor ünitesini sergileyen Space Reactor 1 Freedom (SR-1 Freedom) misyonu için basitleştirilmiş bir yönetim modeli geliştiriyor. Yaklaşık 2,5 yıl sonra fırlatılması planlanan bu misyon, tarihte ilk kez nükleer reaktör yardımıyla üretilen elektrik enerjisiyle iyonlu veya plazmalı motorları çalıştırmayı hedefliyor. Bu tür bir teknoloji, uzun mesafeli gezegenler arası uçuşlar için yüksek verimlilik sağlar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NASA yönetimi, projenin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla yönetim süreçlerini yeniden gözden geçiriyor. Ajans başkan yardımcısı vekili Lori Glaze, kuruluşun mevcut gerekliliklere uyarak karar alma süreçlerindeki gecikmeleri azaltmak ve idari engelleri kaldırmak için bunları uyarladığını belirtti. Bu yaklaşım, projenin belirlenen kısa sürede tamamlanmasını mümkün kılıyor.

Misyonun hızlı uygulanması, mevcut teknik altyapının kullanılmasıyla ilişkilidir. Platform olarak Ay istasyonu Gateway için geliştirilen Power and Propulsion Element (PPE) modülü seçildi. Ayrıca, nükleer kısım için ABD Enerji Bakanlığı (Department of Energy) tarafından geliştirilen araştırma reaktörü projelerinden yararlanılacak. Cihaz, reaktörü ana bölümden ayıran uzun bir kiriş ve ısıyı dışarı atan büyük radyatörlerle donatılacak.

SR-1 Freedom misyonu kapsamında Mars'a SkyFall aracı da gönderilecek. Bu sistem, gezegen atmosferine girerek Ingenuity tasarımına dayanan üç küçük helikopteri havalandıracak. NASA, yeni geliştirmelerin hacmini en aza indirmeyi ve Perseverance misyonunda test edilen teknolojilerden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyor.

Projenin maliyeti henüz resmi olarak açıklanmadı. SR-1 Freedom, 2027 mali yılı bütçe talebine dahil edilmemiş olsa da, finansmanın mevcut fonların, özellikle Gateway programı için ayrılan bütçenin bir kısmının yeniden dağıtılması yoluyla sağlanması planlanıyor.

NASAMarsSR-1 FreedomUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiNVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildiBugün, 08:53ABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyorBugün, 08:52Sberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıSberbank, yapay zekalı ilk ödeme terminalini tanıttıBugün, 08:51Rusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorRusya'da uydu üzerinden mobil iletişim testleri başlıyorBugün, 08:21Elon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirElon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilirBugün, 07:5710.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testte10.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testteBugün, 07:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde