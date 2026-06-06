E-bisiklet pazarında kriz: Lectric nasıl başarı elde ediyor?

Phoenix, Arizona merkezli Lectric eBikes şirketi, bu yıl üç yeni marka başlattığını duyurdu. Bunlar, yeniden canlandırılan Juiced Bikes, yeni Juiced Powersports ve premium maceralar için tasarlanan Monarc markalarıdır. Bu genişleme stratejisi, sektördeki birçok girişimin iflas ettiği bir dönemde uygulanıyor. Şirketin CEO'su Levi Conlow, TechCrunch'a verdiği röportajda bu projelere yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapıldığını belirtti. Techcrunch.com haberi veriyor.

Piyasadaki genel düşüşe rağmen, Lectric geçen ay tarihinde en yüksek satış rakamına ulaşarak yaklaşık 30.000 adet e-bisiklet sattı. Bu rakam, pandemi dönemindeki en yüksek zirveleri bile aştı. Oysa son iki yıl içinde, 330 milyon dolar girişim sermayesi çeken ve 1,65 milyar dolara değer biçilen Rad Power Bikes da dahil olmak üzere birçok e-bisiklet üreticisi iflas ederek sadece 13,2 milyon dolara satılmıştı.

Lectric'in başarısının sırrı finansal stratejisinde yatıyor. Conlow ve ortağı Robby Deziel, işi başlangıçta girişim sermayesi olmadan, kendi kaynaklarıyla (bootstrapping) geliştirdi. Sadece 2020 yılında Bertram Capital Management özel yatırım firmasından yatırım kabul edildi. Günümüzde Lectric, ABD'deki en büyük e-bisiklet satıcılarından biri haline geldi ve 2025 yılında 150.000 adet ürün teslim etmeyi planlıyor.

Şirket yönetimi, markanın özgünlüğünü korumaya büyük önem veriyor. Conlow'un sözlerine göre, tek bir marka altında her türlü müşteriye hizmet vermek marka itibarını zedeleyebilir. Bu nedenle, yeni satın alınan ve kurulan markalar Lectric'ten bağımsız olarak geliştiriliyor. Şu anda şirket, ürünlerinin %90'ını doğrudan tüketicilere kendi web sitesi üzerinden satıyor ve siteyi aylık 2 ila 4 milyon kullanıcı ziyaret ediyor.