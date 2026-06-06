US-Gericht erklärt Trumps Einwanderungsbeschränkungen für illegal

Der Rechtsstreit zwischen der Regierung des Weißen Hauses und der Justiz in den Vereinigten Staaten ist in eine neue und unerwartete Phase eingetreten. Ein Bundesgericht in Rhode Island erklärte eine Reihe harter Einwanderungsbeschränkungen, die von Donald Trumps Team gegen Bürger von 39 Ländern verhängt wurden, für illegal.

Aufgrund dieser umstrittenen Entscheidung öffnen sich neue Hoffnungstüren für Tausende von Migranten, die in den USA Asyl gesucht haben, Arbeitserlaubnisse anstreben und Anträge auf dauerhaften Aufenthalt (Green Card) und Staatsbürgerschaft gestellt haben, deren Unterlagen jedoch eingefroren wurden.

„Sumpf der rechtlichen Unsicherheit“ und die scharfe Aussage des Richters

Der oberste Bundesrichter John McConnell aus Providence kritisierte die umstrittenen Verbote der Trump-Regierung scharf. Seiner Ansicht nach haben diese Beschränkungen Tausende unschuldiger Menschen in schwierige Situationen gebracht.

Ungerechtfertigte Verzögerung: Laut dem Richter haben diese ausländischen Bürger alle vom US-Kongress festgelegten rechtlichen Schritte durchlaufen und die Anforderungen der Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde (USCIS) vollständig erfüllt. Dennoch wurden ihre Anträge monatelang ohne Begründung nicht bearbeitet.

Überschreitung der Befugnisse: Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die USCIS ihre Dienstbefugnisse missbraucht und Entscheidungen ohne jegliche rechtliche Grundlage getroffen hat. McConnell stellte fest, dass negative Einstellungen gegenüber Migranten diesen Maßnahmen zugrunde liegen und dass die staatliche Politik nicht auf solchen Gefühlen basieren sollte.

Dieser historische Sieg wird als großer Erfolg der Koalition von Organisationen und Gewerkschaften zum Schutz der Rechte von Migranten gewertet, die im März dieses Jahres Klage gegen Trumps Politik eingereicht haben.

Chronologie der Verbote unter Trump: Wer war von den Beschränkungen betroffen?

Nachdem Donald Trump 2025 wieder ins Weiße Haus gewählt wurde, verschärfte er das Migrationssystem gemäß seinen Wahlversprechen maximal. Die Liste der in zwei Phasen umgesetzten Verbote ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Datum der Einführung Status der Beschränkung Betroffene Länder Juni 2025 Vollständiges Verbot und teilweise Beschränkungen Afghanistan, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan, Haiti (vollständiges Verbot); Venezuela, Kuba, Turkmenistan (teilweise Beschränkung). 1. Januar 2026 Erweiterung der Liste Burkina Faso, Mali, Niger, Syrien, Südsudan (vollständiges Verbot); Angola, Nigeria, Senegal, Tansania (teilweise Beschränkung).

Hintergrundanalyse: Diese innenpolitischen und rechtlichen Konflikte jenseits des Ozeans sind auch für Tausende unserer Landsleute und Vertreter benachbarter Regionen, die in die USA reisen oder dort legal leben möchten, von großer Bedeutung. Experten sind der Ansicht, dass dieser mutige Schritt des Gerichts in Rhode Island der erste ernsthafte rechtliche Schlag gegen Trumps harte Migrationspolitik war. Dieser Präzedenzfall könnte den Weg für die Aufhebung anderer restriktiver Dokumente des Weißen Hauses in der Zukunft ebnen. Der Kampf zwischen den Gerichten und der Präsidentschaftsverwaltung wird wohl noch lange andauern.

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