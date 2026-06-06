Jürgen Klopps Agent reagiert auf Gerüchte um Real Madrid

Der Vertreter von Jürgen Klopp dementierte Gerüchte über eine Rückkehr des deutschen Spezialisters ins Traineramt, nachdem sensationelle Meldungen ihn mit Real Madrid in Verbindung gebracht hatten. Die scharfe Dementierung erfolgte, nachdem der Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme versprochen hatte, den ehemaligen Liverpool-Trainer zum Klub zu holen, falls er die Wahl am Sonntag gewinnt. Dies berichtete Goal.com Bericht .

Während sich die Mitglieder von Real Madrid auf die erste Präsidentschaftswahl seit 20 Jahren vorbereiten, steht der Klub an einem entscheidenden Wendepunkt. Kandidat Riquelme stellte Klopp in seinem Wahlkampf als Hauptziel dar und betonte, dass Sportdirektor Raul Gonzalez den deutschen Spezialisten sofort am Montag kontaktieren würde.

Doch Klopps Agent Marc Kosicke wies diese Versprechen schnell zurück. Er erklärte, sein Klient sei mit seiner aktuellen administrativen Rolle zufrieden, und versetzte Riquelmes ambitioniertem Manifest einen weiteren Schlag. Zuvor hatte das Team des Kandidaten behauptet, der einzigartige Charme des Bernabeu könne den legendären Trainer dazu bewegen, seine Pause zu beenden.

In einem Interview mit der Sportpublikation sagte Kosicke: „Das ist eine ärgerliche Situation! Jürgen Klopp ist glücklich mit seiner Rolle im Red-Bull-System und hat nicht die Absicht, als Trainer bei einem Klub zu arbeiten.“ Dies ist Riquelmes zweiter Rückschlag der Woche, nachdem Erling Haalands Vertreter Gerüchte über eine Einigung bezüglich des Transfers des Spielers zuvor lachend dementiert hatten.

Riquelme verteidigte seine Versprechen und erklärte, dass er, falls er die Transfers von Erling Haaland oder Manchester Citys Mittelfeldspieler Rodri nicht abwickeln könne, garantiere, die Mitgliedsbeiträge für die nächste Saison aus eigener Tasche zu zahlen. Dennoch stellt die Dementierung von Klopps offiziellem Vertreter die Pläne des Kandidaten in Frage.