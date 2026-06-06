Bayern München greift Option Tomas Araujo zur Verstärkung der Abwehr wieder auf

Der FC Bayern München prüft erneut einen Transfer von Tomas Araujo. Laut Sky steht der Innenverteidiger von Benfica Lissabon weiterhin im Fokus der deutschen Rekordmeister. Die Münchner werden seit Langem mit dem 23-Jährigen in Verbindung gebracht, und es wird berichtet, dass bereits erste Gespräche mit seinen Vertretern stattgefunden haben. Goal.com berichtet .

Araujo kann sowohl als Innenverteidiger als auch als rechter Außenverteidiger spielen. Das macht ihn zu einer geeigneten Alternative für Konrad Laimer oder zur ersten Wahl, falls Min-Jae Kim oder Hiroki Ito den Verein verlassen sollten. Diese Vielseitigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor in den Plänen von Cheftrainer Vincent Kompany für die kommende Saison.

Der Transfer wird jedoch nicht einfach werden. Der Spieler hat kürzlich einen langfristigen Vertrag bei Benfica bis 2029 unterzeichnet. Der Vertrag soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 bis 100 Millionen Euro enthalten. Auch Chelsea hat Interesse an dem Spieler bekundet, doch Bayern ist derzeit nicht bereit, eine so hohe Summe zu zahlen.

Tomas Araujo stammt aus der Akademie von Benfica Lissabon. In der vergangenen Saison bestritt er 39 Spiele in allen Wettbewerben, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Bisher hat die Bayern-Führung keine entscheidenden Schritte in Bezug auf den Transfer unternommen; der Klub beschränkt sich darauf, die Situation des 24-jährigen Verteidigers zu beobachten.