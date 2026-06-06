Lamine Yamal zum Spieler der Saison in der La Liga gewählt

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Lamine Yamal zum Spieler der Saison in der La Liga gewählt

Barcelonas junger Star Lamine Yamal wurde zum besten Spieler der spanischen Meisterschaft in der Saison 2025/26 gekürt. Der 18-jährige Flügelspieler leistete einen unschätzbaren Beitrag zum Titelgewinn des Teams von Hansi Flick. Im Verlauf der Saison erzielte er 16 Tore und bereitete 11 vor, womit er zum wahren Führer der Offensive wurde. Laut Goal.com berichtet .

Neben diesem Erfolg gewann Lamine Yamal auch die „Zarra-Trophäe“ für den besten spanischen Torschützen, die er sich mit seinem Teamkollegen Ferran Torres teilte. Für Barcelona ist dies das zweite Jahr in Folge, dass dieser prestigeträchtige Preis gewonnen wird – in der vergangenen Saison ging die Auszeichnung an Raphinha. In einer offiziellen Stellungnahme des Klubs wurden Yamals Dribblings in jedem Spiel und die Probleme, die er für die gegnerischen Abwehrreihen schuf, besonders gewürdigt.

Der Erfolg der Katalanen beschränkte sich nicht nur auf Yamal. Cheftrainer Hansi Flick wurde zum zweiten Mal in Folge zum Trainer der Saison gewählt. Unter seiner Führung belegte Barcelona mit 94 Punkten den ersten Platz in der Tabelle, was die Dominanz des deutschen Experten im spanischen Fußball erneut unter Beweis stellte.

Auch in der Defensive und im Tor wurden Vertreter von Barcelona ausgezeichnet. Joan Garcia gewann den Preis für die beste Parade der Saison. Sein Halt eines Schusses von Pere Milla im Derby gegen Espanyol wurde zur Szene des Jahres gekürt. Zudem gewann Garcia die „Zamora-Trophäe“, da er im Saisonverlauf nur 21 Gegentore kassierte.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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