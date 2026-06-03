Guli Asalxo‘jayeva wird zum dritten Mal Großmutter

Im Hause der Sängerin Guli Asalxo‘jayeva hat sich ein weiteres freudiges Ereignis ereignet. Die bekannte Künstlerin wurde am 28. Mai zum dritten Mal mit dem Glück gesegnet, Großmutter zu werden. Diese frohe Botschaft wurde nicht nur von ihren Familienmitgliedern, sondern auch von ihren Fans mit großer Freude aufgenommen.

Die Sängerin teilte über ihre Social-Media-Seiten Fotos und Videos, die herzliche Momente bei der Begrüßung des Babys festhalten. Diese Aufnahmen spiegeln deutlich die Freude, Liebe und Aufregung der Familienmitglieder wider.

Berichten zufolge erhielt das Neugeborene den Namen Zubayr . Auch dieser Name wurde von den Fans herzlich aufgenommen, die in den Kommentaren gute Wünsche für das Baby aussprechen.

Auch wir gratulieren Guli Asalxo‘jayeva und ihren Angehörigen von ganzem Herzen zu diesem freudigen Anlass. Dem kleinen Zubayr wünschen wir gute Gesundheit, Glück und eine strahlende Zukunft.