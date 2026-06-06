Ebola-Lage im Kongo verschlechtert sich

Die Lage im Zusammenhang mit dem Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo hat sich verschlechtert. Laut dem Gesundheitsministerium ist die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle in den letzten 24 Stunden stark angestiegen.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle ist auf 82 gestiegen. Das sind 18 mehr als am Vortag. Außerdem ist die Zahl der Infizierten um 71 auf insgesamt 452 gestiegen.

Das Ministerium betonte, dass dies einer der stärksten Anstiege seit Beginn der Epidemie im Mai ist. Berichten zufolge machen Frauen einen hohen Anteil der neuen Infektionsfälle aus.

Der Anstieg der Infektionszahlen könnte damit zusammenhängen, dass medizinische Teams zuvor schwer zugängliche Gebiete in der Provinz Ituri erreicht haben. Insbesondere wurden die Überwachungsmaßnahmen im Distrikt Mahagi an der Grenze zu Uganda ausgeweitet.