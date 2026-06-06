Ehemalige Ehefrau des Dubai-Prinzen festgenommen

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Ehemalige Ehefrau des Dubai-Prinzen festgenommen

Es wurden Informationen bekannt, dass Zeynab Javadli, die ehemalige Ehefrau von Prinz Said Al Maktum, einem Vertreter der Al Maktum-Dynastie, festgenommen wurde.

Nach ersten Berichten steht dieser Vorfall im Zusammenhang mit einem Streit über Sorgerechtsfragen bezüglich ihrer drei Kinder.

Zuvor kursierten in sozialen Medien verschiedene Berichte darüber, dass Javadli und ihre drei Töchter vermisst wurden. Dies führte in der Öffentlichkeit zu großer Besorgnis und Diskussionen.

Später gaben Beamte in Dubai bekannt, dass Zeynab Javadli im Rahmen einer Untersuchung in Gewahrsam genommen wurde. Die Ermittlungen laufen derzeit, und alle Einzelheiten des Vorfalls werden geprüft.

Ehemalige Ehefrau des Dubai-Prinzen festgenommen

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