Der russische Betreiber Beeline und das Unternehmen Bureau 1440 planen, im Herbst 2026 Satellitenkommunikation zu testen. Informationen über dieses Projekt wurden im Rahmen des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums bekannt gegeben. Wie Ixbt.com berichtet .

Laut Beeline-CEO Sergey Anokhin werden Satellitenkommunikationskanäle in Gebieten eingesetzt, in denen der Aufbau traditioneller Telekommunikationsinfrastruktur wirtschaftlich nicht rentabel ist. Dies betrifft vor allem abgelegene Regionen, in denen die Verlegung von Glasfaserkabeln hohe Kosten verursacht.

Laut Alexey Shelobkov, Leiter von X Holding, wird die Satellitenkonstellation nicht nur als Mittel zur Internetversorgung schwer zugänglicher Gebiete, sondern auch als резервный Kommunikationskanal betrachtet. Dieser Ansatz trägt zur Erhöhung der Stabilität der Netzinfrastruktur und zur Verringerung von Risiken für kritische Einrichtungen bei.

Bureau 1440 arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Datenübertragungssystems über erdnahe Satelliten. In Zukunft soll dieses System breitbandige Kommunikation im ganzen Land ermöglichen und die bestehende terrestrische Telekom-Infrastruktur ergänzen.