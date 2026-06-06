Elon Musk: Rechenzentren könnten vom Mond ohne Raketen gestartet werden

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Elon Musk: Rechenzentren könnten vom Mond ohne Raketen gestartet werden

Elon Musk, der bald zum ersten Billionär der Welt aufsteigen dürfte, hat eine weitere aufsehenerregende Erklärung abgegeben. Seiner Aussage nach könnten Datenverarbeitungszentren (DPCs), die für Systeme der künstlichen Intelligenz konzipiert sind, vom Mond aus ohne Raketen ins All gestartet werden. Dabei ist vorgesehen, die natürlichen Ressourcen des Mondes zur Herstellung von Solarpanelen und Kühlkörpern für Weltraum-Computersysteme zu nutzen. Laut Ixbt.com berichtet .

Nach Musks Berechnungen könnte der Mond, wenn die Erde jährlich etwa 1 Terawatt Rechenleistung für KI-Systeme bereitstellt, über 1.000 Terawatt liefern. Der SpaceX-Chef äußerte sich auch dazu, womit sich das Unternehmen nach dem Aufbau einer Stadt auf dem Mond beschäftigen wird. Das Unternehmen plant den Bau spezieller Massentreiber (elektromagnetische Beschleuniger) zum Start von Satelliten und neuen Rechenzentren.

Anfang dieses Jahres verlagerte SpaceX seinen Fokus von der Kolonisierung des Mars auf den Bau einer autarken Stadt auf dem Mond. Dennoch hat Elon Musk seine Mars-Pläne nicht vollständig aufgegeben. Er bezeichnete den Mars als "Renovierungsobjekt-Planeten" und betonte, dass dort eine künstliche Atmosphäre geschaffen werden könnte.

Darüber hinaus prognostiziert der Unternehmer, dass die Kosten für den Transport von Fracht ins All mit dem Starship-Raumschiff in Zukunft sogar günstiger sein werden als der Luftfrachttransport. Dies dürfte eine neue Ära in der Raumfahrt und beim Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz einläuten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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