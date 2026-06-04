Der iranische Oberste Führer Mojtaba Khamenei gab bekannt, dass der Iran einen Sieg über die USA und Israel errungen habe, und warf Teherans Rivalen vor, versucht zu haben, Zwietracht und Spaltung im Land zu säen. Seine Ansprache wurde unter Berufung auf Quellen von „Euronews“ zitiert.

Khameneis Erklärung wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als die Trump-Regierung bedeutende Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Iran anzeigte und US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit eines persönlichen Treffens mit Mojtaba Khamenei nicht ausschloss.

Heute, am 4. Juli, gab Khamenei eine unerwartete Erklärung ab und betonte, dass der Iran in den Auseinandersetzungen mit den USA und Israel einen Sieg errungen habe.

„Ich möchte dem lieben iranischen Volk mitteilen, dass der listige Feind, der im Kampf gegen Ihre tapferen Söhne in den Streitkräften besiegt wurde, derzeit nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in der Öffentlichkeit eine schwere und harte Demütigung erlebt. Daher greift er zu verschiedenen Tricks“, sagte der Oberste Führer.

Khameneis Erklärung könnte darauf hindeuten, dass eine Friedensvereinbarung kurz vor dem Abschluss steht. Offenbar bereitet er die iranische Öffentlichkeit darauf vor und ruft gleichzeitig zur Wahrung der inneren Einheit auf.