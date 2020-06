Борис Жонсон Ҳонгконгнинг 3 млн фуқаросига Британияда яшаш ҳуқуқини беришга тайёрлигини айтди

Буюк Британия бош вазири Борис Жонсон Хитойда Ҳонгконгнинг Пекинга қарамлигини кучайтирувчи янги қонун қабул қилинадиган бўлса, уч миллионга яқин ҳонгконгликка қиролликда яшаш ва ишлаш имкониятини беришни ваъда қилди Расмий Лондоннинг бу қадами хавфсизликка доир янги қонун қабул қилиш орқали Ҳонгконг устидан назоратни кучайтиришга уринаётган Хитойга халқаро босимни кучайтиради.Пекиндагилар Борис Жонсоннинг бу қадами «жавобсиз қолмаслиги»дан огоҳлантирди., — деб ёзган Жонсон The Times of London газетасидаги колонкасида. —».Расмий Пекин Буюк Британия бош вазирининг бу сўзларини мамлакат ички ишларига аралашув деб баҳолади ва Хитой 1997 йилда тузилган, Ҳонгконг бошқаруви Буюк Британиядан Хитойга ўтиши белгиланган келишув бўйича барча мажбуриятларини бажариб келаётганини таъкидлаган.», – деган Хитой ТИВ расмий вакили Чжао Лижиан чоршанба кунги брифингда.Bloomberg`нинг қайд этишича, Борис Жонсон ҳукумати пандемиядан сўнг Хитой билан алоқаларни қайта кўриб чиқиш лозимлигини айтмоқда. Хусусан, британ расмийлари ХХРнинг телеком-гиганти Huawei Technologies Co билан режалаштирилган лойиҳаларни тўхтатиб қўйиши эҳтимоли бор. “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг