Ривожланган мамлакатлар ишлаб чиқарилиши кутилаётган вакцинанинг 80 фоиздан ортиғига буюртма бериб бўлди

Pfizer фармацевтика компанияси коронавирусга қарши потенциал вакцинасининг 80 фоиздан ортиқ захирасини дунёнинг энг бой мамлакатларига сотиб бўлди, бу эса камбағал мамлакатлар аҳолиси ҳаётини хавф остига қўяди, деб ёзмоқда The Independent нашри.Британиянинг Global Justice Now ташкилоти таҳлилига кўра, Pfizer ҳамда бошқа компанияларнинг вакциналарига тенг эга бўлмаслик "глобал пандемия даврида асло йўл қўйиб бўлмайдиган сунъий тақчилликни келтириб чиқаради ва бу кўплаб инсонлар ҳаётини хавф остига қўяди".Global Justice Now ходими Хайди Чоунинг сўзларига кўра, вакцина синови муваффақиятли бўлганлиги тўғрисидаги хабар "инсониятнинг бир қисми учунгина яхши хабар" ҳисобланади. The Independent нашрининг ёзишича, вакцина учун буюртма берган мамлакатлар аҳолиси ер юзи аҳолисининг атиги 14 фоизини ташкил этади.", - деган Чоу.Билл ва Мелинда Гейтс фонди тадқиқотига кўра, коронавирусга қарши вакцинанинг тенг тақсимланиши коронавирус билан боғлиқ ўлимларнинг 61 фоизининг олдини олади. Агарда вакцинани фақат энг бой мамлакатлар оладиган бўлса, бу кўрсаткич 33 фоизни ташкил этади.Американинг Pfizer концерни ва унинг германиялик ҳамкори BioNTech 2021 йилда 1,3 млрд доза вакцина ишлаб чиқаришни режалаштирган. Буюк Британия, Япония, АҚШ ҳамда Европа иттифоқи мамлакатлари ушбу дозанинг катта қисмига аввалдан буюртма бериб бўлган. Масалан, АҚШ 600 млн дозагача вакцинага эга бўлиши мумкин, Буюк Британия 40 млн, Япония – 120 млн, ЕИ – 300 млн доза вакцинага буюртма берган.9 ноябрь куни Pfizer ва BioNTech ҳамкорликда ишлаб чиқаётган вакцинаси синов вақтида 90 фоиздан ортиқ самарадорлик кўрсатганини маълум қилганди.