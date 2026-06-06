Lamine Yamal elegido mejor jugador de la temporada de La Liga

·75·Deportes
Lamine Yamal elegido mejor jugador de la temporada de La Liga

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue nombrado mejor jugador del campeonato español al final de la temporada 2025-26. El extremo de 18 años tuvo una contribución inestimable en la conquista del título por el equipo de Hansi Flick. Durante la temporada, marcó 16 goles y dio 11 asistencias, convirtiéndose en el verdadero líder del ataque. Según Goal.com informa .

Junto con este éxito, Lamine Yamal también ganó el «Trofeo Zarra» al mejor goleador español, compartido con su compañero Ferran Torres. Para el FC Barcelona, este es el segundo año consecutivo que se lleva este prestigioso galardón, que la temporada pasada fue para Raphinha. En un comunicado oficial, el club destacó especialmente los regates de Yamal en cada partido y los problemas que causó a los defensas rivales.

El éxito de los catalanes no se limitó a Yamal. El entrenador Hansi Flick fue nombrado mejor entrenador de la temporada por segundo año consecutivo. Bajo su dirección, el FC Barcelona terminó primero en la clasificación con 94 puntos, demostrando una vez más la dominación del especialista alemán en el fútbol español.

Los representantes del FC Barcelona también fueron reconocidos en la defensa y la portería. Joan Garcia ganó el premio a la mejor parada de la temporada. Su detención de un disparo de Pere Milla en el derbi contra el Espanyol fue elegida la jugada más destacada del año. Además, Garcia ganó el «Trofeo Zamora» por encajar solo 21 goles durante toda la temporada.

Lamine YamalBarcelonaLa LigaHansi FlickFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Capello revela quién será el nuevo seleccionador de la selección italianaCapello revela quién será el nuevo seleccionador de la selección italianaAyer, 18:53¡Mirra Andréyeva gana el título de Roland Garros 2026!¡Mirra Andréyeva gana el título de Roland Garros 2026!Ayer, 16:52La Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporadaLa Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporadaAyer, 16:44El luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov se reconcilia con su esposaEl luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov se reconcilia con su esposaAyer, 15:31
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"