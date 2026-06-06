Lamine Yamal elegido mejor jugador de la temporada de La Liga

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue nombrado mejor jugador del campeonato español al final de la temporada 2025-26. El extremo de 18 años tuvo una contribución inestimable en la conquista del título por el equipo de Hansi Flick. Durante la temporada, marcó 16 goles y dio 11 asistencias, convirtiéndose en el verdadero líder del ataque. Según Goal.com informa .

Junto con este éxito, Lamine Yamal también ganó el «Trofeo Zarra» al mejor goleador español, compartido con su compañero Ferran Torres. Para el FC Barcelona, este es el segundo año consecutivo que se lleva este prestigioso galardón, que la temporada pasada fue para Raphinha. En un comunicado oficial, el club destacó especialmente los regates de Yamal en cada partido y los problemas que causó a los defensas rivales.

El éxito de los catalanes no se limitó a Yamal. El entrenador Hansi Flick fue nombrado mejor entrenador de la temporada por segundo año consecutivo. Bajo su dirección, el FC Barcelona terminó primero en la clasificación con 94 puntos, demostrando una vez más la dominación del especialista alemán en el fútbol español.

Los representantes del FC Barcelona también fueron reconocidos en la defensa y la portería. Joan Garcia ganó el premio a la mejor parada de la temporada. Su detención de un disparo de Pere Milla en el derbi contra el Espanyol fue elegida la jugada más destacada del año. Además, Garcia ganó el «Trofeo Zamora» por encajar solo 21 goles durante toda la temporada.