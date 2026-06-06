Max Holloway habla sobre la próxima pelea con Conor McGregor

Uno de los enfrentamientos más sensacionales y esperados del año se acerca en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA). La estrella estadounidense de la UFC, Max Holloway, ha compartido por primera vez sus pensamientos firmes e inesperados sobre su próxima pelea con su rival de larga data, el legendario luchador irlandés Conor McGregor. Esta declaración ardiente provocó rápidamente grandes discusiones en el mundo del deporte y entre millones de aficionados.

Aunque muchos ven la forma física de Conor y su regreso al Octágono con escepticismo, Holloway evalúa la situación de manera completamente diferente.

«Cambió el MMA por completo»: Una mirada a 13 años de historia

Al hablar sobre la pasión de su oponente por el deporte, Max Holloway recordó su pasado lejano y no ocultó su respeto por Conor:

Intenciones serias: «Hoy en día, muchos creen que aunque McGregor entrena incansablemente, aún no peleará pronto. Pero en mi opinión, sus intenciones son muy serias. Está claro que el luchador irlandés extraña realmente el deporte de élite y la atmósfera del Octágono», dice Max.

Recuerdos del pasado: Midieron sus fuerzas por primera vez hace exactamente 13 años. En ese momento, ambos atletas eran jóvenes desconocidos que apenas entraban en el mundo de las MMA. Hoy, cada uno de ellos se ha convertido en una verdadera leyenda con un ejército de millones de fans.

Según Holloway, McGregor reformó fundamentalmente la industria de las artes marciales mixtas en su era y la llevó a la fama mundial.

Una advertencia y el inolvidable enfrentamiento «UFC 329»

Lo más interesante es que Max está firmemente convencido de su próxima victoria y ha comenzado a ejercer presión psicológica sobre Conor a su manera única. «Estoy muy feliz de que regrese al deporte de élite, pero lamentará profundamente que sea yo quien se interponga en su camino durante este regreso», advirtió seriamente el luchador estadounidense a su rival.

La información sobre cuándo y dónde tendrá lugar la confrontación entre estas dos grandes potencias se refleja en el siguiente calendario:

Nombre del torneo Fecha clave Categoría de peso y estatus Resultado esperado UFC 329 12 de julio Peso ligero / Peso pluma La pelea principal de Pago Por Visión (PPV) más transmitida del año.

Análisis de contexto: El regreso de Conor McGregor al Octágono no es solo una competición deportiva, sino también un gran espectáculo y negocio. Sin embargo, Max Holloway se encuentra actualmente en la cima de su carrera y es considerado un oponente muy peligroso para Conor. Conor ganó su pelea hace 13 años, pero la situación ha cambiado drásticamente hoy. Este julio nos espera una verdadera prueba de resistencia y una pelea de revancha. Ambos atletas tienen un alto potencial, pero la victoria será para el más fuerte.

¡Quédate con nosotros en Zamin para seguir las últimas peleas intensas en el mundo de la UFC, entrevistas exclusivas con atletas y los detalles más candentes del torneo «UFC 329»!