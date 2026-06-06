CATL desarrolla baterías de litio-aire con una densidad energética de 12.000 Wh/kg

Wu Kai, científico jefe de CATL y académico de la Academia China de Ingeniería, presentó la dirección estratégica de la empresa en el campo de las baterías de litio-aire. Esta es la primera vez que CATL anuncia abiertamente esta tecnología como su ruta de desarrollo futuro y un elemento competitivo clave en el mercado de baterías de próxima generación. Informado por Ixbt.com informe indica.

A diferencia de las baterías tradicionales de iones de litio, las baterías de litio-aire utilizan litio metálico como ánodo y oxígeno del aire como cátodo, reemplazando metales pesados como el níquel, el cobalto y el manganeso. Este diseño reduce significativamente el peso, por lo que se las conoce como «baterías que respiran».

La densidad energética teórica de las baterías de litio-aire alcanza los 12.000 Wh/kg, acercándose a la capacidad energética de la gasolina (aproximadamente 13.000 Wh/kg). Los prototipos de laboratorio actuales han alcanzado 1.200 Wh/kg, lo que es cuatro veces mayor que las baterías de iones de litio estándar y el doble que las esperadas baterías de estado sólido.

La comercialización exitosa de esta tecnología podría hacer que sea habitual que los vehículos eléctricos recorran más de 1.600 km con una sola carga. En 2024, investigadores de la Universidad de Illinois y del Laboratorio Nacional Argonne demostraron un prototipo capaz de soportar más de 700 ciclos en un ambiente aéreo.

Los expertos creen que la tecnología de litio-aire estará lista para la adopción masiva después de 2030. Se espera que revolucione no solo los automóviles de pasajeros, sino también los aviones eléctricos de larga distancia y el transporte de carga.