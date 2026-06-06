El Liverpool FC quiere fichar al defensa del Burnley, Maxime Estève

La brisa de los fichajes de verano ha comenzado a imponer su criterio en los verdes campos de la brumosa Albión. Maxime Estève, el talentoso y prometedor defensa central del Burnley, podría experimentar un gran salto en su carrera y trasladarse a uno de los gigantes más poderosos de la Premier League inglesa. Según las últimas informaciones del prestigioso medio británico Teamtalk , el talento francés de 23 años ha entrado firmemente en el radar de fichajes del gran club Liverpool.

Los ojeadores de Merseyside han estado observando el juego del joven defensa durante mucho tiempo y tienen la intención de convertirlo en una de las figuras clave del equipo.

Sustituto de Ibrahima Konaté y coste del traspaso

Los propietarios de Anfield Road ven a este defensa francés no solo como un jugador de reserva, sino como un sustituto digno y prometedor (doble) de otro representante del equipo, Ibrahima Konaté.

Valor del traspaso: Según destacados insiders deportivos, el valor de mercado actual de Maxime Estève es de aproximadamente 28 millones de euros .

Compromiso a largo plazo: El contrato laboral vigente del defensa con el club Burnley está previsto hasta el verano de 2030 . Esto exige que los liverpulianos lleven a cabo negociaciones más serias sobre el traspaso.

Consistencia y estadísticas de la temporada pasada

Aunque el futbolista francés no posee estadísticas ofensivas en cuanto a goles o asistencias efectivas, demostró una alta consistencia en su tarea directa: mantener sólida la línea defensiva:

Club Partidos totales en la temporada Goles y asistencias Duración del contrato Burnley 36 partidos 0 Hasta el verano de 2030

Estas cifras muestran que, a pesar de su juventud, Estève está completamente preparado para las exigencias físicas de la Premier League y posee un gran potencial.

Análisis de contexto: El Liverpool siempre se ha distinguido por su capacidad para detectar jugadores talentosos antes de que sus precios se disparen y convertirlos en verdaderas estrellas dentro de su sistema. Maxime Estève es un defensa moderno, alto, físicamente fuerte y con excelente posicionamiento. Teniendo en cuenta que Ibrahima Konaté sufre lesiones frecuentes, incorporar a un defensa fiable como Estève a la plantilla por 28 millones de euros sería un movimiento muy razonable y beneficioso para los Reds.

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