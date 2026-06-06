El Liverpool FC quiere fichar al defensa del Burnley, Maxime Estève

·272·Deportes
El Liverpool FC quiere fichar al defensa del Burnley, Maxime Estève

La brisa de los fichajes de verano ha comenzado a imponer su criterio en los verdes campos de la brumosa Albión. Maxime Estève, el talentoso y prometedor defensa central del Burnley, podría experimentar un gran salto en su carrera y trasladarse a uno de los gigantes más poderosos de la Premier League inglesa. Según las últimas informaciones del prestigioso medio británico Teamtalk , el talento francés de 23 años ha entrado firmemente en el radar de fichajes del gran club Liverpool.

Los ojeadores de Merseyside han estado observando el juego del joven defensa durante mucho tiempo y tienen la intención de convertirlo en una de las figuras clave del equipo.

Sustituto de Ibrahima Konaté y coste del traspaso

Los propietarios de Anfield Road ven a este defensa francés no solo como un jugador de reserva, sino como un sustituto digno y prometedor (doble) de otro representante del equipo, Ibrahima Konaté.

  • Valor del traspaso: Según destacados insiders deportivos, el valor de mercado actual de Maxime Estève es de aproximadamente 28 millones de euros .

  • Compromiso a largo plazo: El contrato laboral vigente del defensa con el club Burnley está previsto hasta el verano de 2030 . Esto exige que los liverpulianos lleven a cabo negociaciones más serias sobre el traspaso.

Consistencia y estadísticas de la temporada pasada

Aunque el futbolista francés no posee estadísticas ofensivas en cuanto a goles o asistencias efectivas, demostró una alta consistencia en su tarea directa: mantener sólida la línea defensiva:

Club

Partidos totales en la temporada

Goles y asistencias

Duración del contrato

Burnley

36 partidos

0

Hasta el verano de 2030

Estas cifras muestran que, a pesar de su juventud, Estève está completamente preparado para las exigencias físicas de la Premier League y posee un gran potencial.

Análisis de contexto: El Liverpool siempre se ha distinguido por su capacidad para detectar jugadores talentosos antes de que sus precios se disparen y convertirlos en verdaderas estrellas dentro de su sistema. Maxime Estève es un defensa moderno, alto, físicamente fuerte y con excelente posicionamiento. Teniendo en cuenta que Ibrahima Konaté sufre lesiones frecuentes, incorporar a un defensa fiable como Estève a la plantilla por 28 millones de euros sería un movimiento muy razonable y beneficioso para los Reds.

¡Sigue siempre con nosotros las noticias de fichajes más sensacionales del fútbol inglés, los planes de verano del Liverpool y otros grandes clubes, así como análisis deportivos exclusivos en las páginas de Zamin!

LiverpoolBurnleyMaxime EstèveInglaterraTeamtalk
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Capello revela quién será el nuevo seleccionador de la selección italianaCapello revela quién será el nuevo seleccionador de la selección italianaAyer, 18:53¡Mirra Andréyeva gana el título de Roland Garros 2026!¡Mirra Andréyeva gana el título de Roland Garros 2026!Ayer, 16:52La Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporadaLa Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporadaAyer, 16:44El luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov se reconcilia con su esposaEl luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov se reconcilia con su esposaAyer, 15:31
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"