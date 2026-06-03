Guli Asalxo‘jayeva es abuela por tercera vez

·476·Cultura
Guli Asalxo‘jayeva es abuela por tercera vez

Otro acontecimiento alegre ha tenido lugar en el hogar de la cantante Guli Asalxo‘jayeva. La reconocida artista tuvo la dicha de ser abuela por tercera vez el 28 de mayo. Esta feliz noticia fue recibida con gran alegría no solo por sus familiares, sino también por sus fans.

La cantante compartió en sus redes sociales fotos y videos que capturan momentos entrañables de la llegada del bebé. Estas imágenes reflejan claramente la alegría, el amor y la emoción de los miembros de la familia.

Se ha informado que el recién nacido ha recibido el nombre de Zubayr . Este nombre también fue recibido con cariño por los fans, quienes expresan buenos deseos para el bebé en los comentarios.

También felicitamos sinceramente a Guli Asalxo‘jayeva y a sus seres queridos por este alegre acontecimiento. Deseamos al pequeño Zubayr buena salud, felicidad y un futuro brillante.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Encontrada la doble de la cantante JasminHoy, 10:23Hande Yener pasa un momento incómodo en el escenario al recibir un premioHoy, 10:04El luchador de Pop-MMA Saturn multadoHoy, 09:35Fan que besó la mano de Sevinch Mominova se vuelve viral en redes socialesHoy, 08:34Zukhra Soliyeva: Yo misma pido entradas a mi artista favoritoHoy, 05:33«Zumrad y Qimmat» presentados en una adaptación escénicaHoy, 22:03
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Cultura noticias

Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
¿Cuánto gana en Instagram Fotima Nazarova, conocida por su personaje de “Sohiba”?
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China