Guli Asalxo‘jayeva es abuela por tercera vez

Otro acontecimiento alegre ha tenido lugar en el hogar de la cantante Guli Asalxo‘jayeva. La reconocida artista tuvo la dicha de ser abuela por tercera vez el 28 de mayo. Esta feliz noticia fue recibida con gran alegría no solo por sus familiares, sino también por sus fans.

La cantante compartió en sus redes sociales fotos y videos que capturan momentos entrañables de la llegada del bebé. Estas imágenes reflejan claramente la alegría, el amor y la emoción de los miembros de la familia.

Se ha informado que el recién nacido ha recibido el nombre de Zubayr . Este nombre también fue recibido con cariño por los fans, quienes expresan buenos deseos para el bebé en los comentarios.

También felicitamos sinceramente a Guli Asalxo‘jayeva y a sus seres queridos por este alegre acontecimiento. Deseamos al pequeño Zubayr buena salud, felicidad y un futuro brillante.