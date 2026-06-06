Neymar volverá a los entrenamientos de la selección brasileña la próxima semana

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Neymar volverá a los entrenamientos de la selección brasileña la próxima semana

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, ha expresado su confianza en que el lesionado Neymar participará en la Copa Mundial de 2026. El especialista italiano confirmó que la recuperación del delantero de 34 años avanza positivamente y que podría unirse a los entrenamientos grupales tras un examen médico el lunes. Según Goal.com informa .

Antes del partido amistoso contra Egipto del sábado, Ancelotti ofreció detalles sobre los cambios en la plantilla. Aunque el regreso de Neymar es una gran motivación para el equipo, el defensa central Gabriel Magalhães se perderá el próximo encuentro debido a la fatiga tras la final de la Liga de Campeones. También se anunció que el lateral izquierdo Douglas Santos será titular y que el portero Weverton entrará en la segunda mitad.

El entrenador comentó sobre el estado de Neymar: "Su situación está muy clara. Neymar está haciendo un excelente trabajo individual actualmente. Después del fin de semana se someterá a una resonancia magnética y, si todo está bien, comenzará a entrenar con el equipo la próxima semana". Esta es una de las noticias más importantes para Brasil antes del torneo.

Ancelotti también enfatizó que realizará experimentos tácticos en el partido contra Egipto. Planea desviarse ligeramente de la formación tradicional de cuatro delanteros para probar a jugadores como Lucas Paqueta e Igor Thiago. Según el entrenador, este partido es la última oportunidad para explorar nuevas opciones, ya que no habrá tiempo para experimentos una vez comenzado el torneo oficial.

La selección brasileña jugará su primer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial contra Marruecos el 13 de junio. Teniendo en cuenta que su próximo rival será Haití, los pentacampeones mundiales son los grandes favoritos para avanzar de grupo. Esto crea una oportunidad favorable para que Neymar recupere su mejor forma antes de la fase eliminatoria.

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Nodirbek Razzokov
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