Elon Musk: Los centros de datos orbitales son más simples que los satélites Starlink

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Elon Musk: Los centros de datos orbitales son más simples que los satélites Starlink

El CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció que los centros de procesamiento de datos orbitales (DPC) diseñados para la inteligencia artificial futura serán mucho más simples que los actuales satélites de comunicación Starlink. Según Musk, el satélite Starlink V3 es un sistema extremadamente complejo. Como informa Ixbt.com informa .

Al mismo tiempo, el centro de IA orbital consistirá principalmente en paneles solares, un sistema de refrigeración por radiador, hardware de computación principal y canales de comunicación láser. Los canales láser garantizan la conexión a la red Starlink y la transmisión de datos a la Tierra. En comparación con los satélites de comunicación, dicha infraestructura parece menos compleja desde una perspectiva de ingeniería.

La idea de colocar la potencia de computación directamente en órbita se ha discutido durante varios años. Esto permite utilizar energía solar casi ilimitada y reducir la carga en los centros de datos terrestres. A principios de año, SpaceX anunció la adquisición del proyecto xAI, lo que ayudará a hacer realidad los DPC orbitales.

Los nuevos satélites Starlink V3 ofrecen diez veces más ancho de banda que la versión V2; cada uno puede operar a velocidades superiores a 1 Tbit/s. El plan también incluye un aumento de diez veces en el número de dispositivos, lo que resulta en un aumento de más de cien veces en la capacidad total del sistema.

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Abror Shuhratov
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