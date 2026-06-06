Starlink conecta escuelas en áreas remotas de Bolivia a Internet

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Starlink conecta escuelas en áreas remotas de Bolivia a Internet

Como parte del proyecto Starlink, más de 1.000 estudiantes y profesores de escuelas en 14 regiones remotas de Bolivia se han conectado a internet satelital de alta velocidad. Estas instituciones educativas ahora tienen acceso directo a recursos educativos globales. Se publicaron fotos que documentan este proceso en las páginas de Elon Musk y SpaceX. Según Ixbt.com informa .

Anteriormente, estas escuelas estaban completamente aisladas del mundo digital debido al terreno complejo y la falta de infraestructura. Hoy en día, la conectividad estable proporcionada por Starlink ayuda a desarrollar las habilidades digitales de los estudiantes y a mejorar los niveles de alfabetización. Proyectos como este están transformando fundamentalmente la calidad de la educación en áreas donde el acceso a Internet es difícil.

Actualmente, más de 10.000 satélites Starlink están operando en la órbita terrestre. El servicio es utilizado por más de 12 millones de suscriptores en 160 países de todo el mundo. Además, está previsto el lanzamiento de la nueva generación de satélites V3 mediante Starship para 2026.

El sistema Starlink, creado por SpaceX, proporciona internet de banda ancha en lugares donde no hay conexiones tradicionales por cable o móviles. La empresa también colabora activamente con las fuerzas del orden para identificar y desactivar terminales utilizados en actividades ilegales. Además, se espera que Starlink obtenga pronto el derecho a participar en las subastas de espectro satelital móvil en Europa.

StarlinkSpaceXElon MuskBoliviaInternet
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Abror Shuhratov
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