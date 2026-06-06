La UE protege los servicios digitales críticos de la influencia extranjera

La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas destinadas a fortalecer la soberanía tecnológica de la Unión Europea. El objetivo principal de la iniciativa es reducir la dependencia de los proveedores extranjeros en los campos de los servicios en la nube, la inteligencia artificial y los semiconductores. Según la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, la Unión debe estar protegida del riesgo de que sistemas digitales vitales sean apagados por estados o empresas extranjeras. Informado por Ixbt.com noticias servicio.

Estas medidas conciernen principalmente a la infraestructura en la nube utilizada por los servicios públicos, las fuerzas del orden y los sistemas de defensa. En Bruselas, crece la preocupación por la Ley Cloud de EE. UU. aprobada en 2018. Este documento permite a las autoridades federales estadounidenses acceder a los datos almacenados por empresas estadounidenses incluso fuera del país, lo que contradice los requisitos europeos de protección de datos.

Según las nuevas propuestas, los Estados miembros de la UE deberán evaluar los riesgos de los proveedores de servicios en la nube utilizados en áreas críticas como la defensa, la justicia penal y el control fronterizo. Si un proveedor se considera una fuente de riesgo, las agencias gubernamentales podrían verse obligadas a cambiar a una plataforma alternativa. Además, los proveedores extranjeros deberán demostrar que no comparten los datos de los usuarios europeos con sus gobiernos.

Estas medidas podrían complicar aún más las relaciones entre la Unión Europea y la administración de Donald Trump. La Computer and Communications Industry Association, que incluye a gigantes como Amazon y Google, ya ha advertido que estas restricciones podrían llevar al cierre del mercado europeo a los proveedores internacionales. Los expertos creen que las grandes empresas tecnológicas intensificarán sus actividades de cabildeo en los próximos meses para proteger sus intereses.