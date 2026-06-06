La UE protege los servicios digitales críticos de la influencia extranjera

·27·Tecnología
La UE protege los servicios digitales críticos de la influencia extranjera

La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas destinadas a fortalecer la soberanía tecnológica de la Unión Europea. El objetivo principal de la iniciativa es reducir la dependencia de los proveedores extranjeros en los campos de los servicios en la nube, la inteligencia artificial y los semiconductores. Según la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, la Unión debe estar protegida del riesgo de que sistemas digitales vitales sean apagados por estados o empresas extranjeras. Informado por Ixbt.com noticias servicio.

Estas medidas conciernen principalmente a la infraestructura en la nube utilizada por los servicios públicos, las fuerzas del orden y los sistemas de defensa. En Bruselas, crece la preocupación por la Ley Cloud de EE. UU. aprobada en 2018. Este documento permite a las autoridades federales estadounidenses acceder a los datos almacenados por empresas estadounidenses incluso fuera del país, lo que contradice los requisitos europeos de protección de datos.

Según las nuevas propuestas, los Estados miembros de la UE deberán evaluar los riesgos de los proveedores de servicios en la nube utilizados en áreas críticas como la defensa, la justicia penal y el control fronterizo. Si un proveedor se considera una fuente de riesgo, las agencias gubernamentales podrían verse obligadas a cambiar a una plataforma alternativa. Además, los proveedores extranjeros deberán demostrar que no comparten los datos de los usuarios europeos con sus gobiernos.

Estas medidas podrían complicar aún más las relaciones entre la Unión Europea y la administración de Donald Trump. La Computer and Communications Industry Association, que incluye a gigantes como Amazon y Google, ya ha advertido que estas restricciones podrían llevar al cierre del mercado europeo a los proveedores internacionales. Los expertos creen que las grandes empresas tecnológicas intensificarán sus actividades de cabildeo en los próximos meses para proteger sus intereses.

Unión EuropeaCloud ActGoogleAmazonTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

ChatGPT se convierte en la aplicación de más rápido crecimiento de la historiaChatGPT se convierte en la aplicación de más rápido crecimiento de la historiaAyer, 18:48Caja con pantalla lateral: presentado Gigabyte Aorus C510 Glass InfinityCaja con pantalla lateral: presentado Gigabyte Aorus C510 Glass InfinityAyer, 18:29WWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple IntelligenceWWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple IntelligenceAyer, 18:24Tecnología de transistores semiconductores redescubierta en Corea del SurTecnología de transistores semiconductores redescubierta en Corea del SurAyer, 18:20Sriram Krishnan deja su cargo de asesor de IA de la Casa BlancaSriram Krishnan deja su cargo de asesor de IA de la Casa BlancaAyer, 17:59Yandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionalesYandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionalesAyer, 16:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado