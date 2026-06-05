La NSA utiliza el modelo Mythos de Anthropic para ciberoperaciones

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La NSA utiliza el modelo Mythos de Anthropic para ciberoperaciones

Anthropic ha enviado un equipo de ingenieros para ayudar a la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (NSA) a utilizar su modelo de inteligencia artificial más avanzado en ciberseguridad, Mythos. Según el Financial Times, citando fuentes anónimas, casi media docena de especialistas están ayudando a la agencia de inteligencia a adaptar el modelo para aplicaciones especializadas. Esto fue informado por Techcrunch.com informe .

Actualmente, no hay información precisa que indique que los ingenieros o el modelo Mythos se estén utilizando directamente en operaciones de hacking. La NSA se centra principalmente en la recopilación de inteligencia a través de cables submarinos, asociaciones corporativas y otros canales encubiertos, así como en la realización de operaciones cibernéticas ofensivas contra adversarios extranjeros.

Curiosamente, en abril, Axios informó que la NSA estaba utilizando el modelo Mythos a pesar de una prohibición federal sobre el uso de tecnologías de Anthropic. El Departamento de Defensa de EE. UU. había etiquetado a Anthropic como un "riesgo en la cadena de suministro" porque la compañía no permitía el uso de sus modelos para la vigilancia interna masiva y la creación de armas autónomas.

Anthropic afirma que el modelo Mythos es tan potente en el campo de la ciberseguridad que sus capacidades podrían ser mal utilizadas para identificar vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y llevar a cabo ataques de hacking. Por esta razón, la compañía había restringido el acceso a este modelo. Actualmente, muchos gobiernos están tratando de adquirir esta tecnología.

Los representantes de la NSA se negaron a confirmar o negar estos informes. Anthropic tampoco ha proporcionado un comentario oficial hasta ahora. Se espera que esta asociación intensifique aún más los debates sobre el papel de la inteligencia artificial en la seguridad nacional y la ciber guerra.

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Nodirbek Razzokov
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