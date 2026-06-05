Noticias de aviación en Rusia: El motor PD-8 recibe certificación

Ha ocurrido un evento significativo en la industria de la aviación rusa: el nuevo motor PD-8, diseñado para aviones Superjet de sustitución de importaciones, y el avión de pasajeros Il-114-300 han recibido sus certificados de tipo oficiales. Esta planta de energía ha completado con éxito todo el programa de pruebas de certificación y cumple plenamente con las normas de aeronavegabilidad. Según Ixbt.com informa .

El motor PD-8 es un desarrollo totalmente nacional con un empuje de 8 toneladas en modo de vuelo. Este motor está diseñado específicamente para aviones Superjet de corto alcance y podría utilizarse en el futuro en otros tipos de aeronaves, incluido el Be-200. Durante las pruebas se utilizaron bancos de prueba especiales, laboratorios voladores y aviones experimentales.

El tiempo total de operación de los prototipos superó las 6.500 horas. Representantes de la corporación Rostec señalaron que la obtención de este certificado acelera significativamente el proceso de certificación del avión SJ-100, ensamblado íntegramente con componentes nacionales. La entrega del primer lote de motores PD-8 está prevista para finales de 2026.

Además, los fabricantes tienen como objetivo crear una familia de motores con diferentes niveles de empuje basados en el PD-8. Tampoco se descarta el desarrollo de una versión especial PD-8V para el helicóptero de transporte pesado Mi-26 en el futuro.