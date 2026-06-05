Astronautas de la NASA se refugian en SpaceX Dragon debido a una fuga

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Astronautas de la NASA se refugian en SpaceX Dragon debido a una fuga

La NASA ordenó a cinco astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS) utilizar temporalmente la cápsula SpaceX Crew Dragon como refugio. Esta medida se tomó para abordar nuevas fugas de aire detectadas en el módulo de servicio ruso y garantizar la seguridad durante las operaciones de reparación. Según Techcrunch.com informa .

La portavoz de la NASA, Bethany Stevens, anunció en la plataforma X que Roscosmos detectó nuevas grietas en su módulo e inició operaciones de reparación a gran escala. Como precaución, cuatro miembros de la misión SpaceX Crew-12 y el astronauta Chris Williams permanecieron en estado de alta alerta dentro de la cápsula Dragon hasta que se completaron las reparaciones.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, Roscosmos detuvo temporalmente los trabajos de reparación para realizar mediciones adicionales y análisis de datos. Posteriormente, la NASA instruyó a los miembros de la tripulación a finalizar el protocolo de refugio seguro y regresar a sus tareas programadas en la estación.

Los problemas relacionados con las fugas de aire en el módulo de servicio ruso han persistido durante bastante tiempo. Según un representante de la NASA, estas grietas han sido una preocupación constante para la agencia y están siendo monitoreadas de cerca. Actualmente, un total de 10 personas, incluidos representantes de la NASA, Roscosmos y la Agencia Espacial Europea, operan a bordo de la ISS.

Este incidente ocurrió mientras el futuro de la Estación Espacial Internacional está en duda. Bajo el liderazgo del nuevo jefe de la NASA, Jared Isaacman, la agencia planea reemplazar la estación envejecida con módulos producidos por empresas comerciales para finales de la década.

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Nodirbek Razzokov
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